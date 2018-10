Der VfR Kirn II feierte gestern Abend in der B-Klasse Bad Kreuznach 2 einen deutlichen 9:0 (4:0)-Erfolg über Schlusslicht SG Volxheim/Badenheim. Mit einem Doppelpack stellten Jens Diel (2.) und Paul Arend (9.) die Weichen früh auf Sieg. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten erneut Diel (36.) und Rainer Rusch (39.). Den Torreigen komplettierten in Hälfte zwei Arend (52.), Tobias Ullrich (60., 89.), Robin Jelacic (73.) und Diel (82.). Der ausgezeichnete Schiedsrichter Sudarshan Kumar aus Hettenrodt kam ohne Karte aus. „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Die Gäste haben fair agiert und alles gegeben“, resümierte VfR-Geschäftsführer Wolfgang Deimer. olp

Zukunft des Clubheims soll sich klären Fußball. Der Fußball-Förderverein Bad Kreuznach lädt am Donnerstag, 8. November, 18.30 Uhr, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ins Eintracht-Clubheim im Moebus-Stadion ein. Neben den Wahlen ...

