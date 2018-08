Kreis Bad Kreuznach. Am dritten Spieltag der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 hat die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim ihren ersten Sieg eingefahren. Die Kombinierten ließen es bei ihrem 13:2-Erfolg beim FC Bavaria Ebernburg gleich richtig krachen. Für die Bavaren war es nach dem 1:11 zum Auftakt gegen den TSV Hargesheim und dem 1:6 aus der Vorwoche bei der SG Soonwald bereits die dritte empfindliche Pleite. Mit jeweils sieben Zählern belegen der TSV Hargesheim, die SG Hochstetten/Nußbaum und der VfR Kirn II die Ränge eins bis drei. Die Hargesheimer (3:1 bei der SG Alteburg) und die Kirner (3:2 gegen die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg) waren jeweils siegreich, während die SGH beim 1:1 gegen die SG Volxheim/Badenheim erstmals Punkte abgab. Die Volxheimer sind die Remis-Könige der Liga, spielten in ihren drei Partien bisher stets unentschieden. Aufsteiger Kreuznacher Kickers ist derweil in seiner neuen Spielklasse angekommen. Beim 5:1-Auswärtssieg gegen die SG Meisenheim/ Desloch/Jeckenbach/Lauschied III konnten die Nahestädter erstmals etwas Zählbares für sich verbuchen.

SG Alteburg - TSV Hargesheim 1:3 (1:2). Die SGA erwischte einen Traumstart und ging mit der ersten Aktion des Spiels durch Niklas Müller in Führung. Der Jubel hielt aber nicht ...

