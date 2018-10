Am Wochenende mussten der SV Niederwörresbach und die Spvgg Nahbollenbach in der A-Klasse sowohl am Freitagabend, als auch am Sonntagnachmittag ran. Die Bilanz fiel sehr unterschiedlich aus. Niederwörresbach holte sechs Punkte und stieg zum heimlichen Tabellenführer auf. Bei zwei Punkten Rückstand auf Primus Kirschweiler hat der SVN noch ein Nachholspiel im Ärmel. Nahbollenbach verlor beide Partien deutlich (1:4 und 1:5) und findet sich auf einem potenziellen Abstiegsplatz wieder. Im Spitzenspiel siegte der VfL Weierbach beim SC Birkenfeld mit 4:3.

SV Niederwörresbach - Spvgg Nahbollenbach 4:1 (2:1). Maurizio Poli brachte Niederwörresbach bereits in der ersten Minute in Front. Julian Deutsch baute die Führung nach einer Viertelstunde aus. Nachdem Markus Brosch ...

Lesezeit für diesen Artikel (677 Wörter): 2 Minuten, 56 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.