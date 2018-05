Ein mächtiges Gewitter durchkreuzte das am Mittwochabend angesetzte Programm. Drei der acht Spiele fielen aus. Darunter war auch die Partie des SV Oberhausen beim Meister FC Hohl Idar-Oberstein. Die Partie wurde um 24 Stunden verschoben, beide Teams versuchen es heute Abend um 19 Uhr ein weiteres Mal. Der FC Hennweiler konnte dagegen spielen, unterlag aber der SG Kirschweiler/Leisel mit 3:6 (2:3). Die Partie glich vielen vorherigen Begegnungen der Hennweilerer. Der FCH ging mit 2:0 in Führung, bekam aber nach einem Gegentor das große Zittern und kassierte weitere Treffer. „Das war keine gute Leistung von uns“, erklärte Abteilungsleiter Rainer Peitz. Die Tore: 1:0 Fabian Schwarz (3.), 2:0 Tim Grünewald (10.), 2:1 Daniel Will (15.), 2:2 und 2:3 Marvin Ensch (22. und 34.), 2:4 Michael Lorenz (51.), 2:5 Will (63.), 2:6 André Weber (68.), 3:6 Grünewald (72., Handelfmeter). olp

Türkgücü und Karadeniz kooperieren nicht Bezirksliga. Der SV Türkgücü Ippesheim und Karadeniz Bad Kreuznach werden in der nächsten Saison keine Spielgemeinschaft bilden. Das gab Gürkan Bariskan, der Sportliche Leiter der ...

