Der SV Niederwörresbach kann im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse den Vorsprung auf einen Konkurrenten ausbauen. Der Tabellenführer erwartet am Sonntag, 14.45 Uhr, die zweitplatzierte SG Kirschweiler/ Hettenrodt. Zwei Punkte liegen die Gäste jetzt schon zurück. Am 2. Dezember wartet auf den SVN noch das Nachholspiel bei der Spvgg Nahbollenbach. Das muss erst gewonnen werden, doch potenziell beträgt der Abstand bereits fünf Zähler. Gewinnen die Niederwörresbacher am Sonntag, wäre ein Konkurrent zunächst einmal aus dem Rennen. Es bliebe lediglich der SC Birkenfeld, der den Alleingang des Primus noch stoppen könnte. Stefan Bank würde das gefallen. „Es wäre schön, mit einem gewissen Vorsprung in die Winterpause zu gehen“, sagt der SVN-Trainer.

Doch Michael Lorenz hat etwas gegen Langeweile. „Natürlich wollen wir, dass es über Weihnachten da vorne richtig spannend ist“, sagt der SG-Spielertrainer. Er hat selbst schon in Niederwörresbach gekickt, stand ...

Lesezeit für diesen Artikel (682 Wörter): 2 Minuten, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.