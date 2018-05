In der Fußball-A-Klasse sind am Mittwoch drei Partien dem schweren Gewitter zum Opfer gefallen. Die Begegnungen von Meister FC Hohl mit dem SV Oberhausen, vom SV Nohen mit Schlusslicht SG Niederhambach/Schwollen und vom TuS Oberbrombach gegen die Spvgg Nahbollenbach mussten abgesagt werden. Die Partien werden nicht nachgeholt. Der SV Oberhausen, die Spvgg Nahbollenbach und die SG Niederhambach/Schwollen haben auf die Austragung verzichtet. Das hat zur Folge, dass sowohl der FC Hohl als auch der SV Nohen kampflos zu drei Punkten kommen. Damit bleiben die Nohener vor dem letzten Spieltag am Sonntag mit einem Punkt Vorsprung auf die SG Idarwald auf dem zweiten Rang, der die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen die SG Guldenbachtal bedeuten würde.

Die SG Idarwald löste ihre Hausaufgabe souverän und landete einen der beiden zweistelligen Siege an diesem Wochenspieltag. Der SV Mittelreidenbach wurde mit 10:2 vom Platz in Rhaunen geschossen. Für die ...

