Das gestern Abend angesetzte A-Klassen-Spiel zwischen der TSG Planig und dem TuS Gutenberg ist erneut ausgefallen. Die Gutenberger informierten Staffelleiter Wolfgang Staub (Wallhausen) am Donnerstagmittag, dass sie kein Team zusammenbekommen. Die Partie wird nicht neu angesetzt, die Punkte gehen an die Planiger, die damit kampflos die Tabellenspitze übernehmen und auf der Poleposition überwintern. Zudem wird das Spiel – wie in solchen Fällen üblich – auch in der Rückrunde in Planig angesetzt. olp

Nikolaus kommt ins Hallenbad Schwimmen. Der VfL Bad Kreuznach ist am Sonntag Gastgeber des traditionellen Nikolausschwimmens im Hallenbad. Ab 14 Uhr gehen Talente aus fünf Vereinen an den Start. Ihre ...

