Nur noch ein Trainer für den Unterbau der SG Hüffelsheim: Martin Timm hat Amt niedergelegt

Die SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim II geht mit nur noch einem Trainer in die zweite Saisonhälfte in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Bereits gegen Ende des vergangenen Jahres war Martin Timm, der spielende Coach des Tabellenvierzehnten, von seinem Amt zurückgetreten. Das Reserveteam verzichtet darauf, erneut einen zweiten Mann auf der Kommandobrücke zu installieren. José Pereira coacht den Unterbau nun alleine.

„Martin hat sich aus beruflichen Gründen zurückgezogen“, gab Michael Schlarb, der Abteilungsleiter des FSV Niederhausen, auf Nachfrage bekannt. Allerdings will der Routinier, der in der Hinserie mit 49 Jahren sogar einmal für das erste Team in der Landesliga aufgelaufen war, künftig nicht grundsätzlich auf Einsätze für die SGH-Zweite verzichten. „Er hat angedeutet, dass er zur Verfügung steht, wenn es Engpässe gibt“, betonte Schlarb.

Für die SGH-Reserve geht es in den kommenden Monaten darum, den Abstieg zu verhindern. Nachdem die dritte SGH-Vertretung nach der vergangenen Saison und dem sportlichen Abstieg aus der B-Klasse aufgelöst worden war, blieb die erhoffte Stabilisierung der Zweitvertretung eine Liga darüber bisher aus. Vier Siegen stehen zwölf Niederlagen gegenüber. Allerdings sind die Verantwortlichen zuversichtlich, bis zum Saisonende eine bessere Rolle als bisher spielen zu können, was Abteilungsleiter Michael Schlarb auch auf die Aktivitäten auf dem Transfermarkt zurückführt. In Fatih Cindemir, Nico Thonig (beide VfL Rüdesheim) und Dominic Grossmann (FSV Bretzenheim) haben sich drei Akteure der SGH-Zweiten angeschlossen. Dem stehen in Sebastian Busse, Philipp Anheuser und Sebastian Kossmann (alle zu Bavaria Ebernburg) drei Abgänge gegenüber. Schlarb: „Von diesen drei Spielern haben zwei in der Hinrunde aber nicht eine Partie absolviert, von daher stehen uns jetzt zwei Alternativen mehr zur Verfügung.“ Christoph Erbelding