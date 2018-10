Einen Schritt aus dem Tabellenkeller kann die Spvgg Hochwald am Mittwoch um 19 Uhr machen. Mit einem Dreier beim VfR Baumholder II würde der Aufsteiger den Kontakt zum Mittelfeld herstellen. Es handelt sich um ein Nachholspiel vom zweiten Spieltag. Ihr Rückrundenspiel haben beide schon hinter sich. Am 3. Oktober gewannen die Baumholderer in Allenbach in der vorgezogenen Partie vom 17. Spieltag mit 2:1. olp

Der 9:0-Sieger will nachlegen B-Klassen Birkenfeld. In beiden Staffeln wird in dieser Woche gekickt. Im Osten ist der SV Göttschied Gastgeber des ASV Langweiler und möchte nach seinem 9:0-Kantersieg bei ...

