Kreis Bad Kreuznach. Schon in der Vorbereitung hatte der TuS Monzingen angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Beim Sponheim-Cup, einem Blitzturnier für Teams aus der Region, hatten sich die TuS-Kicker den ersten Platz geschnappt. Dieser Sieg mag nicht allzu aussagekräftig gewesen sein, doch spätestens das 6:2 in der ersten Verbandspokal-Runde gegen Bezirksligist SG Schmittweiler/ Callbach/Reiffelbach/Roth ließ aufhorchen. Auch der Saisonstart in die Fußball-A-Klasse verlief vielversprechend. Der TuS hat nach drei Spielen neun Punkte auf dem Konto. „Bis jetzt lief es optimal, wir können uns nicht beschweren“, zieht Jörg Beddies ein positives Zwischenfazit.

Der Monzinger Abteilungsleiter ergänzt: „Die Stimmung ist gut. Doch wir müssen weiterarbeiten und dranbleiben.“ Das 2:1 bei der SG Nordpfalz zeigte, dass der TuS schwierige Situationen nicht nur spielerisch, sondern ...

