Interne Lösung folgt auf Kaya-Entlassung: Toan Tran coacht die TSG Planig

Die TSG Planig hat in den eigenen Reihen einen Nachfolger für den im Dezember entlassenen Savas Kaya gefunden. Toan Tran, der bisher die Reserve des Teams aus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach gecoacht hatte, zeichnet mittlerweile für die erste TSG-Mannschaft verantwortlich. Im Unterbau, der in der C-Klasse Bad Kreuznach Ost spielt, wird Kapitän Patrick Zajonz den Posten besetzen, den Tran freigemacht hat.

Damit haben die Planiger die Voraussetzung geschaffen, um nach der unruhig verlaufenen Entlassung Savas Kayas zielgerichtet in die Zukunft schauen zu können. Kaya, der erst vor der Saison bei den Planigern eingestiegen war, hatte den Verantwortlichen und vor allen Dingen Abteilungsleiter Mirco Lauermann vorgeworfen, eine zu hohe Erwartungshaltung an die Mannschaft zu stellen. Die Planiger hatten seinerzeit darauf verzichtet, zu den Vorwürfen des Ex-Trainers Stellung zu beziehen, um das Thema nicht weiter aufzubauschen. Tran äußerte sich nun kurz zur Entwicklung im Dezember: „Innerhalb der Mannschaft wurde der Abgang Savas Kayas gemischt aufgenommen. Einige Spieler konnten ihn nachvollziehen, andere nicht. Das ist aber mittlerweile abgehakt, jetzt gilt es, nach vorne zu schauen.“

Tran hat sich zum Ziel gesetzt, die Mannschaft zu entwickeln. „Unser Ziel ist der Klassenverbleib“, betont der 34-Jährige. In einer Mitteilung der Planiger zur Neubesetzung der Trainerpositionen beider Teams heißt es: „Die Sportliche Leitung sieht diese interne Regelung als optimale Lösung für die Restsaison an, da es keine Anlaufzeiten in der Umsetzung der gemeinsam definierten Ziele gibt.“ Aktuell steht die TSG in der Tabelle auf dem neunten Platz. Sie hat im Winter in Matthias Jung (SG Stolberg, Nordrhein-Westfalen) einen Akteur dazubekommen. Batin-Efe Narteni ist zur SG Wendelsheim/Wonsheim weitergezogen. Christoph Erbelding