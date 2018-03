Im Fußballkreis Birkenfeld ruht auch am Wochenende das Leder. Am späten Freitagnachmittag entschied sich der Kreisvorstand um seinen Vorsitzenden Axel Rolland nach langer Überlegung doch noch für eine Generalabsage. Grund sind die Platzverhältnisse. Betroffen davon sind sämtliche Spiele der A-Klasse Birkenfeld, der beiden B-Klassen und der drei C-Klassen. Damit kommt es am dritten Wochenende in Folge zu einem Komplettausfall. Angesetzt bleiben die Spiele der Bezirksliga. sn/olp

Nico Adami kehrt zum SC Idar zurück Oberliga. Der SC Idar-Oberstein hat auf die Verletzung seines Stammtorwarts Andy Forster reagiert und Nico Adami verpflichtet. Der Keeper, der schon ...

