Eine Woche Schonfrist hat die Fußball-A-Klasse bekommen, nachdem der ursprünglich angesetzte Nachholspieltag an diesem Wochenende wieder abgesagt worden ist. Am ersten März-Sonntag soll die Kugel dann aber endlich wieder rollen. Grund genug, um nachzuhören, was sich in der drei Monaten langen Winterpause (das bislang letzte Spiel gewann der SV Niederwörresbach 3:2 beim SV Oberhausen, während die meisten anderen Vereine zum letzten Mal am 26. November oder gar am 19. November im Einsatz waren) getan hat. Wir von der Sportredaktion der Nahe-Zeitung haben nachgefragt, ob es bei den 16 Mannschaften Zu- beziehungsweise Abgänge in der Winterpause gab, und ob – und wenn ja wie – die Trainerfrage für die kommende Runde beantwortet worden ist. Statistisches aus dem bisherigem Saisonverlauf runden den großen A-Klasse-Report ab. Natürlich haben wir die Vertreter der einzelnen Klubs um ihren Meistertipp gebeten. Die Antwort darauf war ziemlich eindeutig: Tabellenführer SV Nohen hat die allerbesten Karten auf den Titel und den Sprung in die Bezirksliga.

SG Niederhambach/Schwollen (16. Platz) Bilanz: 13 Spiele, 9 Punkte und 19:29 Tore aus 2 Siegen, 3 Unentschieden und 8 Niederlagen. Höchster Sieg: 4:1 gegen den FC ...

Lesezeit für diesen Artikel (1719 Wörter): 7 Minuten, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.