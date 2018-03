Alle Auftaktspiele an einem Samstag

Drei Stunden Zeit hatte Thomas Dubravsky von den Vereinen für die anstehenden Anliegen eingefordert. Das Zeitlimit hielt der Fußball-Kreisvorsitzende bei der Vereinsvertreterbesprechung für die Klubs von der A-Klasse an abwärts ein und nutzte die Zeit, um in der Rüdesheimer Rosengartenhalle Probleme anzusprechen und Ideen anzustoßen.

Mit Karacho ins Finale: Der TuS Roxheim (grüne Trikots, beim Viertelfinalsieg gegen die SG Fürfeld) bestreitet das Endspiel um den Kreispokal am Ostermontag in Waldlaubersheim gegen die SG Guldenbachtal.

Foto: Klaus Castor

Einer der Vorschläge ist aus der aktuellen Not heraus geboren. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle im November sowie Dezember und der daraus entstandenen Nachholspiele im Februar und an Ostern regte Dubravsky an, die Saison 2018/19 für die fünf Klassen des Kreises Bad Kreuznach (A-Klasse plus beide B- und C-Klassen) bereits eine Woche früher beginnen zu lassen, als es der Rahmenspielplan des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) vorgibt – also statt am zweiten August-Wochenende bereits am ersten.

Da wegen des SWFV-Familientags in Edenkoben am Sonntag, 5. August, ein generelles Spielverbot im Südwesten ausgesprochen wurde, müssten allerdings sämtliche Partien des ersten Spieltags am Samstag, 4. August, angepfiffen werden. Das Gros der Vereine sprach sich trotzdem dafür aus. Der Kreis Bad Kreuznach wird deshalb einen Antrag beim Verbandsspielausschuss stellen. Wie dessen Mitglied Otfried Seefeldt bestätigte, wurden diese Anträge in der Vergangenheit stets bewilligt, sodass die Vereine des Kreises sich auf einen Saisonstart am Samstag, 4. August, einstellen können.

Ein Spielverbot gilt übrigens auch am Pfingstmontag (Verbandspokalfinale in Worms) und am Ostermontag (Kreispokalfinale). Beides hatte Einfluss auf die Terminsuche der Klubs für die Rückrunde, wobei der Kreis flexibel auf mögliche weitere Ausfälle reagieren möchte und am Ostermontag Spiele um 14 Uhr durchaus gestatten würde. Das Kreispokalfinale würde dann erst um 17 Uhr angepfiffen, um mögliche Kollisionen zu vermeiden. Das Endspiel zwischen der SG Guldenbachtal und dem TuS Roxheim wird in Waldlaubersheim ausgetragen. Neben dem SV hatten sich auch der SV Sommerloch und der TuS Pfaffen-Schwabenheim beworden. Gegen die Sommerlöcher sprach der Kunstrasenplatz. „Es war der Wunsch der beiden beteiligten Vereine, auf Naturrasen zu spielen. Wir halten uns die Austragung auf Kunstrasen für die Zukunft aber offen. Das ist auch rechtlich möglich“, betonte Dubravsky.

Viel mehr Sorgen als das Geläuf bereitet ihm aber ein Bierstreit. „Bei einem Gespräch haben uns die Verantwortlichen der Kirner Brauerei klar zu verstehen gegeben, dass sie kein Finale des von Bitburger unterstützten Kreispokals bei einem Verein dulden werden, der von der Kirner unterstützt wird. Ein Abhängen der Werbung oder ein Ausschenken von Bitburger am Finaltag wird von den Kirnern nicht mehr toleriert. Das macht es für uns schwierig, weil dann nur noch sechs, sieben Vereine im Kreis das Finale austragen können. Der Rest wird von der Kirner beliefert. Das wollen wir uns nicht gefallen lassen, liegen im Clinch mit dem SWFV. Wir wollen beim Verband darauf einwirken, dass die neuen Verträge mit Bitburger verändert werden“, erläuterte Dubravsky, der überraschend offen und deutlich eine Thematik ansprach, die sonst eher hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird.

Deutliche Worte, die Zweite: Dubravsky forderte die Vereine auch zu mehr Fairness und Kommunikation untereinander auf. Aktueller Anlass: die Terminabsprachen zwischen den Klubs für die Nachholspiele. „Bitte hört auf, euch Nachrichten hin und her zu schicken, die falsch verstanden werden können. Greift zum Hörer oder zum Handy, sprecht miteinander. Dann findet ihr eine Lösung. Und müllt uns nicht mit euren Nachrichten-Verläufen zu. Wenn ihr euch nicht einigt, dann setzen die Staffelleiter die Spiele an. Das dürfen und sollen sie“, erklärte der Kreisvorsitzende.

Für großen Unmut bei den Kreisvereinen hat die erneute Abmeldung der zweiten Mannschaft von Karadeniz Bad Kreuznach – wir berichteten bereits – gesorgt, mehrere Vereinsvertreter äußerten scharfe Kritik am Vorgehen der Salinental-Löwen. Sie regten an, dass die Vorrundenergebnisse von Karadeniz gewertet werden sollen. Das ist aber satzungstechnisch nicht möglich. Nach den SWFV-Regeln müssen die Partien aus der Wertung genommen werden. Leidtragender ist erneut der TuS Roxheim. Vor einem Jahr verloren die Grün-Weißen im Kampf um den Klassenverbleib in der A-Klasse durch den Karadeniz-Rückzug wichtige Punkte. Nun büßen die Roxheimer ihren Vorsprung in der B-Klasse Bad Kreuznach Ost ein, weil Mitkonkurrent SG Wallhausen/Dalberg/Argenschwang nur Unentschieden gegen die Bad Kreuznacher gespielt hatte. Die Punktverluste der SG sind nun aber hinfällig, die Roxheimer und die Wallhäuser punktgleich.

Dubravsky kündigte beim Blick auf die neue Saison auch eine Änderung der C-Klassen-Einteilung an. Ab 2018/19 sollen die Klubs nicht mehr nach geografischen Vorgaben auf die beiden Staffeln verteilt werden. Vielmehr sollen die zweiten Mannschaften ihren ersten Mannschaften zugeordnet werden. Diese Idee war bei der A-Klassen-Tagung in Fürfeld geboren worden. Das Ganze dürfte dazu führen, dass in einer C-Klasse die Reserven der A-Klassen-Klubs spielen und in der anderen die Zweitgarnituren der B-Klassen. Die wenigen ersten Mannschaften (derzeit SG Hundsbach, FC Martinstein und Kickers Kreuznach) werden je nach Platz verteilt. Vorteil: Mehr Klubs als bisher spielen mit ihrer ersten und zweiten Mannschaft am gleichen Tag am gleichen Ort. Nachteil: weitere Fahrten für alle. Dubravsky ist bei diesem Thema aber ein hohes Maß an Transparenz und Kommunikation mit den Vereinen wichtig. Er kündigte deshalb an, vor der Erstellung der Spielpläne die Vereine über die neue Einteilung zu informieren und sie nach ihrer Meinung zu befragen.

Ein Dorn im Auge sind Dubravsky dreckige und kalte Schiedsrichterkabinen. Er drohte bei Anzeigen der Referees mit Strafen. „Lasst mir die Schiedsrichter in Ruhe“, forderte auch B-Klassen-Staffelleiter Martin Steeg und kündigte an, seine harte Gangart bei Delikten gegen die Unparteiischen fortzuführen.

Aus Rüdesheim berichtet unser Redakteur Olaf Paare