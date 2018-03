Ein guter Start aus der Winterpause ist für alle Mannschaften wichtig, egal ob sie um die Meisterschaft oder den Klassenverbleib kämpfen. Die beiden Spitzenteams der Fußball-A-Klasse müssen zum Auftakt auswärts antreten. Tabellenführer SV Nohen, der drei Punkte Vorsprung hat, ist am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Niederwörresbach gefordert. Die Gastgeber haben nichts zu verschenken. Ihr Polster auf den ersten potenziellen Abstiegsplatz beträgt ebenfalls nur drei Zähler. Auf dem Papier hat die SG Idarwald die leichtere Aufgabe. Der Zweite tritt in Schwollen bei Schlusslicht SG Niederhambach/Schwollen an. Aber auch das Heimteam darf man noch nicht abschreiben. Die Niederhambacher haben erst 13 Parten absolviert, weniger als alle anderen Mannschaften. Ihr Rückstand auf den sicheren zwölften Platz beträgt sieben Punkte.

Mit einem Sieg beim SV Oberhausen bliebe auch die SG Rötsweiler-Nockenthal/Mackenrodt, der Dritte, noch im Rennen um die Aufstiegsplätze. Gleiches gilt auch für den FC Hohl Idar-Oberstein, der beim SV ...

