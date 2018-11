Die JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach hat in der Fußball-Regionalliga der A-Jugend ihren zweiten Sieg in Folge eingefahren und den SV Saar 05 Saarbrücken mit 4:0 (2:0) geschlagen. „Wir haben mehr Selbstvertrauen, glauben an uns und schießen auch die Tore, was uns vorher gefehlt hat. Die ersten 20 Minuten haben uns gehört. Das 2:0 kurz vor der Pause haben wir zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt gemacht“, resümierte JSG-Trainer Marco Reich. Er ergänzte: „Nach der Pause war es ein Spiel auf ein Tor. Es ist wundervoll, wie sich unsere Spieler an die Regionalliga angepasst haben. Mit den 14 Punkten sind wir sehr zufrieden.“ Die Tore der Meisenheimer erzielten Enrico Wolf (6.), Ibrahim El-Saleh (41.) und der formstarke Lennert Arend (59., 61.). le

JSG Meisenheim: Braun – Protzel, El-Saleh, Rübel (46. Moorhead), Smith – Wolf (66. Moritz), Kartal (86. Hübner), Hill, Rech – Arend, Mate (60. Petrosyan). So geht's weiter: am Samstag, ...

