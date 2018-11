Die D-Junioren des SC Idar-Oberstein gewannen das Spitzenspiel in der Fußball-Landesliga gegen des TSV Degenia Bad Kreuznach mit 2:0 und bauten die Tabellenführung aus. Über die gesamte Spielzeit verdienten sich die Haag-Kicker den Erfolg, da sie über weite Strecke der Begegnung spielbestimmend waren. „Die Gäste standen gut in der Defensive und versuchten schnell in die Spitze zu spielen“, erkannte Coach Carsten Schneider, der hinzufügte: „Es war ein wichtiger Schritt, um das große Ziel Meisterschaft zu erreichen.“ Die Treffer erzielte Ahmad Tajik erst in der Schlussphase (51., 58.) und bescherte seinem Team damit den elften Sieg im elften Spiel.

Mit 5:1 gewannen die A-Junioren gegen den TuS Erfenbach. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Thomas Szöllösi die Führung erzielte und diese noch vor der Pause ausbaute. Nach dem ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.