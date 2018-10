Vergangene Woche konnten sich die Fußball-A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach im Tabellenkeller der Regionalliga etwas Luft verschaffen. Der 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Eisbachtal war nach zuvor drei Niederlagen wichtig für die Moral der Meisenheimer, die nun Zwölfte sind. Am Sonntag, 16 Uhr, wollen die Glanstädter auch bei der TuS Koblenz ein positives Ergebnis einfahren. Für JSG-Trainer Marco Reich befinden sich die meisten Mannschaften in der Klasse – abgesehen von den absoluten Spitzenmannschaften – in etwa auf einem Niveau. Die ganz großen Brocken haben die Glanstädter für die Hinrunde bereits hinter sich gelassen.

„Die Koblenzer haben sich etwas von hinten herausgeschafft. Aber grundsätzlich möchten wir bis zum Ende der Hinserie versuchen, so viel Zählbares wie möglich mitzunehmen“, erklärt Reich und ergänzt: „Das ist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.