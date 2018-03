Kirner feiern zwei Heimsiege

Aus unserem Archiv

Kirn

Die deutsche Nationalmannschaft in der Kirner Kyrau-Halle? Nein, nicht ganz. Die E-Junioren-Kicker des SFC Kaiserslautern liefen beim 22. Basalt-Cup allerdings komplett im DFB-Trikot auf und machten ihren Idolen mit schönen Kombinationen alle Ehre. Platz drei sprang am Ende für die Jungs in dem prominenten Dress heraus. Den Vortritt mussten sie der JSG Merxheim I lassen, die die SG Hüffelsheim im Neunmeterschießen mit 2:1 bezwang.