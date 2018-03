Birkenfelder treffenauf Spezialisten

Aus unserem Archiv

Eisenberg

In Eisenberg schlägt am Wochenende das Herz des Jugendfußballs im Südwestdeutschen Fußballverband. Die drei oberen Altersklassen absolvieren im Schulzentrum der pfälzischen Stadt ihre Futsal-Meisterschaften. Dabei geht es jeweils auch um die Tickets für die Regionalmeisterschaften, die eine Woche später in Kaiserslautern (B- und C-Junioren) sowie in Kandel (A-Junioren) ausgetragen werden.