Am heutigen Mittwochabend, 19.30 Uhr, starten die Fußball-A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach beim SV Saar 05 Saarbrücken in ihre zweite Regionalliga-Spielzeit in Folge. JSG-Trainer Marco Reich kann auf eine gelungene Vorbereitung zurückblicken: „In der Sommerpause ist es bei Jugendfußballern durch die Urlaubszeit immer so eine Sache. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“ Seine Schützlinge bestritten viele Testspiele gegen Teams aus dem Aktivenbereich, gewannen zum Beispiel zweimal gegen die SG Veldenzland (2:1, 3:1) sowie jeweils einmal gegen die SG Disibodenberg (3:1) und die SG Schmittweiler/ Callbach/Reiffelbach/Roth (5:2).

„In der Regionalliga werden einige Mannschaften spielerisch besser sein als wir. Die Idee war, vor allem die Spieler, die aus der B-Jugend aufgerückt sind, an einen robusteren Stil zu gewöhnen“, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.