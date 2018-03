Zwei Siege und zwei Niederlagen für JFV

Der Blick auf die Jugendfußball-Partien in den überkreislichen Ligen:

Auf dem Blankenrather Kunstrasen war der JFV (in Gelb) den Gästen aus Immendorf nicht immer, aber immer wieder einige Schritte voraus und gewann am Ende verdient mit 3:0. Der JFV bleibt damit Tabellenzweiter hinter Hattert.

Foto: Peter Scherer

B-Junioren-Regionalliga

JFV Rhein-Hunsrück – 1. FC Kaiserslautern II 1:3 (0:1). Gegen den Tabellendritten Kaiserslautern II war beim Vorletzten JFV ein Aufwärtstrend zu erkennen. In einem sehr intensiven Spiel war die erste Halbzeit ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es kaum nennenswerte Tormöglichkeiten, doch Kaiserslautern nutzte in der 32. Minute eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gastgeber zum 1:0. Mit diesem glücklichen Spielstand für die Gäste ging es in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte war der JFV zunächst weiter gleichwertig – und erfolgreich: In der 50. Minute wurde Janik Otto im Sechzehner gefoult, Tim Leidig verwandelte den fälligen Strafstoß. Danach erhöhte Kaiserslautern den Druck und ging durch einen fragwürdigen Elfmeter mit 2:1 in Führung (57.), Torschütze war wie beim 1:0 Abdulkerim Cakar. Kurz danach war die Partie praktisch entschieden, als Mehmet Bagci zum 3:1 traf (60.). "Es war eine unglückliche Niederlage", sagte JVF-Coach Philipp Frank, "aber es war wiederum eine Leistungssteigerung gegenüber den vorherigen Spielen."

JFV: Roth – Gass, Windhäuser, David, Vogt, Zander, Mayer, Michels, Bast, Leidig, Otto. Eingewechselt: Geisen, Zimny.

B-Junioren-Rheinlandliga

TuS Mayen – JFV Rhein-Hunsrück II 3:2 (1:1). Bittere Niederlage für den JFV, der dadurch weiter als Tabellenneunter auf seinen sieben Punkten hängen bleibt. Auf dem Mayener Kunstrasen brachte Timo Wollny die Gäste bereits nach sechs Minuten in Führung, der TuS glich nach 13 Minuten zum 1:1-Halbzeitstand aus. In der zweiten Hälfte war es wieder der JFV, der in Führung ging. Nils Gödert traf drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 2:1, aber die hielt nur bis zur 54. Minute, als Mayen wieder ausglich. Ganz bitter wurde es dann in der Nachspielzeit, denn da traf Sebastian Müllen für die Gastgeber zum Sieg.

JFV II: Sahin – Jannke, Risswig, Rode, Wollny, Schink, Castor, Gödert, Schlich, Haubrich Wilhelm. Eingewechselt: Konrath, Scharnow, Rashiti.

C-Junioren-Rheinlandliga

JFV Rhein-Hunsrück – JSG Immendorf 3:0 (1:0). In Blankenrath verteidigte Immendorf zu Beginn sehr aufmerksam und machte es dem JFV schwer, Chancen herauszuspielen. Eine der wenigen Möglichkeiten in den Anfangsminuten vergab Tom Rauth. Nach 14 Minuten marschierte Aaron Groß nach vorne, nahm Maß, und erzielte mit einem sehenswerten Fernschuss das 1:0. "Nach dem Führungstreffer haben wir uns aber zu viele Fehler geleistet", sagte JFV-Coach Tobias Kohl. Immendorf kam besser ins Spiel und attackierte mutiger, ohne zu nennenswerten Chancen zu kommen. So stand es zur Pause weiter 1:0.

Nach Wiederanpfiff versuchten die Gastgeber, Immendorf mehr unter Druck setzen, liefen allerdings in einen Konter, der mit einem Elfmeter endete. Mit einer tollen Parade konnte Jonas Bast, der den in Urlaub weilenden Romaric Grenz sehr gut vertrat, den Ausgleich verhindern. In der 45. Minute setzte sich Matthias Weiss gut auf Linksaußen durch und bediente im Sechszehner Clemens Alt. Sein Abschluss aus wenigen Metern verfehlte das Tor. In der 52. Minute machte es Weiss besser. Einen schönen Ball in die Tiefe von Maarten Grombein verwertete er zum 2:0. Die letzte Chance im Spiel nutzte Alt zum 3:0-Endstand, nach schöner Vorarbeit von Leon Görgen umkurvte er den Torhüter und schob den Ball ins leere Tor. "Es war ein hart erarbeiteter, aber verdienter Sieg gegen einen robusten Gegner", sagte Kohl, dessen Mannschaft mit 16 Punkten aus 7 Spielern punktgleich mit Wirges Platz zwei belegt. Erster ist Hattert mit 18 Zählern.

JFV: Bast – Krenn, Groß, Geisen, Müller, Rhein, Tirajeh, Weiss, Alt, Podceka, Rauth. Eingewechselt: Görgen, Vogel, Grombein, Sadani, Jakobs.

C-Junioren-Bezirksliga Mitte

JFV Zissen – JFV Rhein-Hunsrück II 0:6 (0:3). Auch die "Zweite" des JFV trafen in Zissen auf einen tief stehenden Gegner. Die Gäste begannen zunächst stark und belohnten sich bereits nach sieben Minuten mit dem 1:0 durch Jeremy Mekoma. Die seltenen Vorstöße der Gastgeber nutzte der JFV in der 20. Minute zu einem Konter, Mekoma scheiterte noch am Torwart, den Abpraller verwertete Louis Männchen zum 2:0. Zwei Minuten später traf Jannik Gärtner nur die Latte. In der 25. Minute erzielte Jeremy Mekoma das 3:0. Dr JFV hatte das Spiel jederzeit unter Kontrolle, und die Abwehr gestattet dem Gegner keine Torchancen.

Nach der Pause verlief das Spiel anfangs ähnlich wie in der ersten Halbzeit. In der 40. Minute schoss Louis Männchen nach tollem Zuspiel von Tristan Zobel zum 4:0 ein. Drei Minuten später verwertete Mekoma eine Vorlage von Niklas Batz zum 5:0. Zwischen der 56. und 58. Minute trafen Mekoma und Tom Kuhn jeweils die Latte sowie Zobel den Pfosten des gegnerischen Tores. Den 6:0-Endstand erzielte Niklas Batz in der 65. Minute nach Vorlage von Mekoma. Mit 13 Zählern aus 5 Spielen ist der JFV Spitzenreiter – punktgleich mit Remagen und Soonwald.

JFV II: Bast – Kuhn, La. Männchen, Wilki, Gärtner, Lo. Männchen, Batz, Mekoma, Zobel, Grings, Kutscher. Eingew.: Backes, Remsberger, Castronovo, Butz. mb