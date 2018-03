Schmitz mit Dreierpack

Der Blick auf die Jugendfußball-Partien in den überkreislichen Ligen:

A-Junioren-Rheinlandliga

JSG Cochem – JSG Immendorf 4:2 (1:1). Der Blick auf die Tabelle ist aus Cochemer Sicht über die Herbstferien ein schöner: Die Moselaner führen das Klassement mit 14 Punkten aus 6 Spielen an. Allerdings bedurfte es harter Arbeit auf dem Platz, um das 4:2 gegen den Letzten einzutüten. Zweimal geriet die Mannschaft von Trainer Florian Schumacher in Rückstand. In den letzten 20 Minuten dann merkte man der Mannschaft an, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Und das tat sie dann auch mit zwei weiteren Treffern. Beide erzielte Julian Schmitz, in der 86. Minute per Strafstoß und dann in der 89. Minute. Schmitz hatte auch nach 19 Minuten das 1:1 erzielt, den Cochemer Treffer zum 2:2 erzielte Lars Johann (81.).

Cochem: Dehren – Brachtendorf, Haubrich, Sesterhenn, Fuhrmann, Theisen, Konzer, Schmitz, Schneider, Hölzmann, Fischer. Eingewechselt: Johann, Aasani, Waldorf, Schütze.

A-Junioren-Bezirksliga

JSG Westum – JSG Eifelland Kaifenheim 6:0 (3:0). Nichts zu holen gab es beim neuen Tabellenführer Westum auf dessen Hartplatz für den Siebten Eifelland. In der zweiten Halbzeit hielt Kaifenheim nach entsprechender Kabinenansage durch Trainer Berthold Gorges mehr dagegen, doch ohne Erfolg. Westum ließ nichts anbrennen und erhöhte letztlich auf 6:0. "Uns fehlte der letzte Biss gegen einen starken Gegner. Um unser Saisonziel Platz sechs zu erreichen, müssen alle noch eine Schippe drauflegen", sagte Gorges.

Eifelland: Geisler – Gorges, Thomas, Sesterhenn, Peters, Estel, Rink, Bergmaier, Kirsch, Werner, Schlich. Eingewechselt: Jung, Schuster, Schweickhardt, Berenz.

B-Junioren-Regionalliga

JFV Rhein-Hunsrück – 1. FC Kaiserslautern II 1:3 (0:1). Gegen den Tabellendritten Kaiserslautern II war beim Vorletzten JFV ein Aufwärtstrend zu erkennen. Zu etwas Zählbarem reichte es allerdings noch nicht. Tim Leidig hatte per Elfmeter nach 50 Minuten und einem Foul an Janik Otto ausgeglichen. "Es war eine unglückliche Niederlage", sagte JVF-Coach Philipp Frank, "aber es war wiederum eine Leistungssteigerung gegenüber den vorherigen Spielen."

JFV: Roth – Gass, Windhäuser, David, Vogt, Zander, Mayer, Michels, Bast, Leidig, Otto. Eingewechselt: Geisen, Zimny. mb