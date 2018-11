Die U15 des JFV Rhein-Hunsrück hat nach dem 2:0-Sieg bei Eintracht Trier nachgelegt und den FK Pirmasens in der C-Juniorenfußball-Regionalliga auf dem Kunstrasen in Niederburg mit dem gleichen Resultat besiegt. Zur Pause hatte der JFV durch Arne Sielski 1:0 geführt, Florian Speth machte neun Minuten vor Schluss den Deckel drauf. Damit kletterte das Team von Trainer Sven Stoffel in der Tabelle mit 16 Punkten auf den zehnten Platz und kann entspannter in die letzten Spiele 2018 gehen. Die finden beide auswärts statt, kommenden Samstag beim souveränen Spitzenreiter FSV Mainz 05 und die Woche darauf steht noch die vierte Runde im Rheinlandpokal beim Rheinlandliga-Zehnten JFV Hunsrückhöhe Morbach auf dem Programm.

Mit Pirmasens kam eine Mannschaft aus dem Mittelfeld zum JFV. Die Gäste ließen den Ball von Beginn an gut durch die eigenen Reihen laufen, scheiterten aber oftmals am „tödlichen“ Pass, ...

