Der Blick auf die Jugendfußballspiele in den überkreislichen Ligen. Dabei fehlen die beiden Partien der JSG Eifelland in der A- und B-Junioren-Bezirksliga. Der Grund stieß den Verantwortlichen der JSG bitter auf: Sowohl die Partie der A-Jugend in Walporzheim als auch die der B-Jugend in Mülheim-Kärlich II musste wegen Spielermangels abgesagt werden. „Auf jeden Fall hat es gerappelt bei uns im Karton – so etwas darf in dieser Phase der Saison nicht vorkommen“, sagte Thomas Brost aus dem Trainerteam der B-Junioren, die immerhin noch die Chance auf einer der sechs Qualifikationsplätze kommende Saison haben. Am Ende seien es noch neun Spieler gewesen. „Mit zehn wären wir noch gefahren, aber mit neun nicht“, ärgerte sich Brost.

A-Junioren-Regionalliga Südwest Wormatia Worms - JFV Rhein-Hunsrück 9:1 (3:0). Der Abstieg des Schlusslichts JFV aus der Regionalliga ist besiegelt, nur neun Punkte holte die U19 von Trainer Thomas Wunderlich bislang. ...

Lesezeit für diesen Artikel (621 Wörter): 2 Minuten, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.