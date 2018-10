„Die Jungs sind geduldig geblieben, das war entscheidend“, sagte Serkan Öztürk, Trainer der A-Jugend der Spvgg EGC Wirges, nach dem 1:0 (0:0)-Sieg seiner Mannschaft beim JFV Hunsrückhöhe Morbach. Erst in der 87. Minute knackten die Westerwälder die Defensive der Gastgeber, als Luis Althofen einen Freistoß hereinbrachte, den die Morbacher schlecht klärten. Der Ball flog Felix Rixen vor die Füße, der diesen aus elf Metern per Dropkick links oben in die Maschen hämmerte.

Damit entschied er nicht nur das Spiel, sondern schoss seine Mannschaft zugleich auf den ersten Platz der Fußball-Rheinlandliga. „Nach vielen guten, deutlichen Spielen haben sie sich auch mal einen solchen ...

