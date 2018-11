Zumindest für eine Nacht haben die A-Junioren der SV Elversberg die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga übernommen, weil sie sich gegen die Eisbachtaler Sportfreunde mit 8:2 (5:2) behaupteten. Für deren Trainer Ralf Hannappel war die schmerzhafte Niederlage keine Folge falscher Taktik, sondern lag vielmehr in der Qualität der Spieler begründet, die bei den Gastgebern in der Summe höher sei als bei den gerade erst in die Klasse zurückgekehrten Eisbachtalern.

Erfreulich trotz des überdeutlichen Zahlenwerks: Die Sportfreunde hatten starke Phasen, in denen sie aufblitzen ließen, was sie können. Das war vor allem dann der Fall, wenn Tom Brand und Leon ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.