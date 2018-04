Für die traditionellen Fußball-Jugendturniere der JSG Alpenrod am 16. und 17. Juni sind in allen Altersklassen noch Startplätze frei.

Am Samstag, 16. Juni, spielen D-Neunerteam ab 10 Uhr, F-Jugend ab 12 Uhr und C-Neunermannschaften ab 15.30 Uhr. Am Sonntag, 17. Juni, sind die E-Jugendlichen ab 10 Uhr an der ...