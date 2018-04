Der starke Auftritt beim achtbaren 2:4 gegen Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 war gut fürs Selbstvertrauen, doch die Punkte müssen die C-Jugend-Fußballer der Spvgg EGC Wirges gegen andere Mannschaften holen – am besten gegen solche, die in der Tabelle der Regionalliga Südwest hinter ihnen liegen. Am Samstag steht für die Mannschaft von David Koca eine solche Aufgabe an, wenn es ab 14.30 Uhr im eigenen Stadion gegen den Ludwigshafener SC geht. „Das Positive aus dem Spiel gegen Mainz müssen wir wieder auf den Platz bringen“, sagt der EGC-Trainer, wohl wissend, dass ein Dreier gegen den Drittletzten ein großer Schritt auf dem Weg zum Klassenverbleib wäre. Aktuell steht der Aufsteiger aus dem Westerwald als Zehnter noch nahe an der Gefahrenzone. Doch die Wirgeser haben auch erst 17 Spiele bestritten – und damit ein, zwei oder gar drei weniger als die Konkurrenz. Ein Heimsieg gegen Ludwigshafen wäre gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang acht der Tabelle.

Um dies zu schaffen, müssen Kocas Spieler die richtigen Lehren aus den vergangenen Partien ziehen. Gegen Mainz etwa setzte es Gegentreffer, als die Mannschaft zu ängstlich agierte. Nach der Pause ...

