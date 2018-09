Tom Weinstock (links) und Luis Zimmermann (rechts) wussten am Mittwochabend ganz genau, wen sie im A-Jugend-Rheinlandliga-Derby zu herzen hatten: Felix Arndt (Mitte) schoss die JSG Altenkirchen bereits in der ersten Halbzeit mit einem Hattrick uneinholbar auf den Weg zum Sieg über die SG 06 Betzdorf, der am Ende mit 7:2 (4:0) unangenehm deutlich aus Sicht der Sieg-Heller-Städter ausfiel. Auf dem Bühl dominierten die Gäste aus der Kreisstadt und dem Wiedbachtal die Partie von der ersten Minute an und lagen bereits nach sechs Minuten mit 2:0 vorne. Das Team von Trainer Thorsten Gerhardt war spielerisch eine Klasse besser und deutlich robuster in den Zweikämpfen, sodass die 06er nicht den Hauch einer Chance auf die ersten Punkte der Saison hatten. Die JSG hält durch den Dreier den Kontakt zur Tabellenspitze.

Die Tore: 0:1 Tom Weinstock (2.), 0:2, 0:3, 0:4 alle Felix Arndt (6., 27., 42.), 0:5 Christian Ückerseifer (63., Foulelfmeter), 1:5 Jeremi Künkler (73.), 1:6 Pascal Moll (75.), 1:7 Dustin ...

