Starker Auftritt beim Futsal: Kapitän Kunz und Thönnes treffen für FVR in Duisburg

Einen guten Auftritt hat die Futsalauswahl des Fußballverbandes Rheinland (FVR) beim Länderpokal in Duisburg hingelegt. Mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Remis belegte das Team von Coach Alexander Adrian am Ende den 12. Platz unter 22 Mannschaften der DFB-Landesverbände.

Zum Auftakt gab es ein 2:6 gegen Südbaden, aber danach kam der FVR in Fahrt mit zwei Siegen gegen die Auswahl vom Niederrhein (4:2) und die aus Niedersachen (2:1). Ein 1:4 gegen Berlin machte die Hoffnung auf ein noch besseres Abschneiden zunichte, zum Abschluss gab es ein 2:2 gegen Bayern. Sieger wurde Sachsen vor Württemberg. Mit dabei in der FVR-Auswahl waren zwei starke Hallenkicker aus der Region: der Karbacher Dominik Kunz und der Müdener Marc Thönnes. Kunz, der von Adrian wie im Vorjahr zum Kapitän gemacht wurde, war der Top-Torschütze beim Rheinland mit sechs Treffern, er traf in jeder Partie. „Mich hat es stolz gemacht, dass ich wieder Kapitän sein durfte“, sagte Kunz, „das hat mir Selbstvertrauen gegeben. Vor der Mannschaft kann ich echt nur den Hut ziehen, da wir eng zusammengerückt sind, ein starkes Turnier gespielt haben und den Topteams Paroli bieten konnten.“

Die sieben Punkte waren das bislang beste Ergebnis einer FVR-Futsalauswahl in Duisburg, zu dem auch Thönnes einen Treffer beim 2:6 im Auftaktspiel beisteuerte. Co-Trainer Marco Christmann aus Morshausen hatte Thönnes angerufen, um mitzumischen. „Ich habe direkt zugesagt, es hat Spaß gemacht mit unserer reinen Fußballmannschaft gegen die Futsalhochburgen“, sagte Thönnes, „ich denke, wir haben den Verband gut vertreten und gut mitgehalten. Es hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte.“ mb