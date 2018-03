Kreisbambinitag in Simmern mit 30 Mannschaften

Aus unserem Archiv

Simmern

Am Samstagmorgen stehen die beiden Simmerner Hallen am Schulzentrum wieder ganz im Zeichen der kleinsten Kicker im Kreis Hunsrück/Mosel, wenn deren Bambinitag ansteht. Kreisjugendleiter Udo Blaeser und seine Mitstreiter dürfen 30 Teams aus der Region begrüßen, wie im Vorjahr (Foto) wird das heimische Teams aus Simmern (in Rot, im Spiel gegen Cochem) dabei sein.