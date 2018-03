Futsal-Rheinlandmeisterschaft: Hunsrück-Teams zählen zu heißen Favoriten

Am Samstag wird in der Bopparder Großsporthalle großer Futsalsport geboten: Ab 13 Uhr wird der Rheinlandmeister gesucht, um kurz nach 19 Uhr soll er laut Zeitplan feststehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Team aus dem Hunsrück den Pokal in die Höhe reckt und die 600 Euro Siegprämie einstreicht, ist nicht gerade klein. Denn vier Mannschaften des Zwölferfeldes kommen aus dem Kreis.

Beim Einsteiger-Turnier in Zell trafen der TuS Kirchberg (in Blau, mit Jonas Heimer) und das Futsalteam Hunsrück (von links mit Leandro Zimny und Linus Peuter) aufeinander, beide sind auch am Samstag dabei. Das Futsalteam besteht in erster Linie aus Akteuren der A-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück.

Foto: P. Scherer

Namentlich sind das der Oberligist FC Karbach, die Mitte-Bezirksligisten TuS Kirchberg und SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal sowie das Futsalteam Hunsrück, das sich aus Spielern des A-Junioren-Regionalligisten JFV Rhein-Hunsrück rekrutiert. Durchaus möglich sogar, dass zwei aus diesem Quartett sich am Ende einen Platz bei der Regionalmeisterschaft sichern, die am 18. Februar in Kirchberg ausgetragen wird.

Das ist allerdings Zukunftsmusik, denn der Weg nach Kirchberg führt zunächst über Boppard. Für das Rheinlandfinale haben sich die Hunsrück-Klubs auf unterschiedliche Weisen qualifiziert: Kirchberg und das Futsalteam Hunsrück gingen den Weg über die sogenannten Einsteigerturniere, bei denen der Sieger jeweils ein Ticket für Boppard erhielt. Kirchberg gewann das Turnier in Zell, die jungen Futsaler vom JFV in Mülheim-Kärlich. Der TuS ging den Weg über Zell nicht unbewusst, da man gerne beim Heimevent am 18. Februar dabei sein möchte und es beim „Einsteigerturnier“ sicherlich leichter war, als die Karte beim Simmerner Masters zu lösen.

Quartett mit guten Chancen

Karbach stand als Titelverteidiger zwar bereits als Boppard-Teilnehmer fest, allerdings schlug der FC die Kirchberger im Simmerner Halbfinale, sodass es der TuS über das Masters nicht geschafft hätte. Das tat dann Mörschbach, das sich überraschend gegen Karbachdurchsetzte und folglich als Masters-Sieger an den Rhein fährt. „Nach der Pflicht kommt nun die Kür“ titelt die SG augenzwinkernd auf ihrer Facebook-Seite – wohl wissend, dass man trotz des Coups gegen den Oberligisten nicht automatisch der große Favorit in Boppard ist.

Das dürften vielmehr Karbach und Kirchberg sein, beide sind die erfolgreichsten Futsalteams der jüngeren Vergangenheit im Hunsrück, beide standen schon als Regionalmeister im Viertelfinale des DFB-Futsal-Cups, Kirchberg sogar zweimal. „Wir wollen natürlich die Lockerheit nicht vermissen lassen“, sagt TuS-Coach Christian Schneider, „aber wir würden natürlich gerne bei der Regionalmeisterschaft in Kirchberg dabei sein. Gerade bei einer Spielzeit von zwölf Minuten gehört auch Glück dabei, aber wir werden eine gute Mannschaft stellen und hoffen, dass wir es schaffen.“ Schmerzlich vermissen werden die Kirchberger allerdings Alex Singer (Bandscheibenvorfall), der einer der besten Futsaler im Kreis ist und schon beim Masters fehlte. Eventuell wird Patrick Sehn-Henn nach überstandener Verletzung gegenüber dem Turnier in Simmern dabei sein.

Karbach gilt bei vielen als der große Favorit, allerdings wird der FC um Trainer Torsten Schmidt das Turnier zwischen zwei Freiluft-Tests am heutigen Freitag und am Sonntag bestreiten (siehe Bericht auf dieser Seite). Trotzdem dürfte Schmidt eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken, die in der Lage sein wird, den Titel zu verteidigen.

Dem Futsalteam Hunsrück ist wie Mörschbach die eine oder andere Überraschung zuzutrauen, denn die JFV-Kicker sind Futsal seit frühen Kindesbeinen gewohnt. Auch in Reihen der SG stehen einige Hallenspezialisten. Einer von ihnen wird aber fehlen: Angreifer Maurice Volkweis ist wegen Leistenproblemen nicht dabei, der Einsatz von Julian Schmitz steht wegen einer Grippe auf der Kippe.

Auslosung der Gruppen vor Ort

Dumm laufen könnte es natürlich bereits vor dem Turnier, nämlich dann, wenn die Gruppen ausgelost werden. Eine Vierergruppe mit allen Hunsrück-Teams ist dabei theoretisch möglich. Zwei werden auf jeden Fall aufeinandertreffen, allerdings gibt es bei der Rheinlandmeisterschaft im Gegensatz zum Masters eine Zwischenrunde mit zwei Dreiergruppen. Das heißt: Aus jeder Vierergruppe kommen die beiden Erstplatzierten weiter, in der Zwischenrunde qualifizieren sich die beiden Besten dann fürs Halbfinale, das überkreuz ausgetragen wird.

Dass es aber eine reine Hunsrücker Angelegenheit werden wird, ist nicht zu erwarten. Chancen werden dem FC Kosova Montabaur eingeräumt, der A-Liga-Zweite (Westerwald/Wied) stand im Vorjahr in Kirchberg gegen Karbach im Rheinlandfinale und verlor nur knapp mit 2:3. Dazu trauen die Experten auch der SG Mülheim-Kärlich II einiges zu. Das Bezirksliga-Team besteht fast ausschließlich aus frisch den Junioren entwachsenen Spielern der SG – und die waren in der Vergangenheit des öfteren bei Rheinland- oder Regionalmeisterschaften vertreten.

Damit wären sechs Teilnehmer genannt, es fehlen weitere sechs. Schwer einzuschätzen ist dabei der „Wizards Futsal Club“, dessen Stammverein der BSV Weißenthurm ist. Immerhin standen mit Marvin Neumann und Stefan Korn zwei Akteure in der Rheinlandauswahl, die in Duisburg beim Futsal-Länderpokal gute Resultate ablieferte. Dazu kommen die SG Osterspai (Vorletzter Bezirksliga Ost), TuS Schillingen (Erster A-Klasse Trier/Saarburg), die Spvgg Lautzert-Oberdreis (Erster A-Klasse Westerwald/Sieg), der SV Nieder-emmel (Erster Kreisliga A Mosel) und die SG Prümer Land (Fünfter Kreisliga A Eifel).

Kein Rhein/Ahr-Klub am Start

Nach wie vor werden nicht überall die Teilnehmer in Qualifikationsturnieren ermittelt, der Rhein/Ahr-Kreis zum Beispiel hat keinen gemeldet. Futsal ist also noch immer nicht überall angekommen. Dennoch wird die Entwicklung beim Verband vorangetrieben und eine eigene Futsal-Liga ist im Rheinland für die kommende Saison in der Mache, eventuell mit einem Futsalteam aus dem Hunsrück. Aber auch das ist Zukunftsmusik.

Von unserem Redakteur

Mirko Bernd