Futsal: Am Wochenende suchen die Junioren ihre FKM-Sieger

Simmern/Cochem

Am Wochenende geht es in den Hallen im „Futsalkreis“ Hunsrück/Mosel richtig rund: Bei den Junioren werden in allen Jahrgängen die Kreismeister ermittelt, dazu kommen noch die C-Juniorinnen und die Qualifikationsturniere zur Rheinlandmeisterschaft der überkreislichen Jugendmannschaften. Hier die Endrunden im Überblick: A-Junioren (Sa., ab 13 Uhr, in Kirchberg), B-Junioren (So., ab 13 Uhr, in Oberwesel), C-Junioren (So., ab 13 Uhr, in Kirchberg), D-Junioren (So., ab 13 Uhr, in Simmern) sowie E-Junioren u.a.