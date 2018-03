FKM: Die zehn Teams fürs Finale sind gefunden

Die Teilnehmer für die Seniorenendrunde der Futsal-Kreismeisterschaft sind gefunden: Bei den zwei Vorrundenturnieren in Simmern und dem Pendant in Kaisersesch qualifizierten sich insgesamt zehn Mannschaften für das finale Turnier am kommenden Sonntag ab 13 Uhr in Kirchberg. Dort können der Kreismeister und der Zweitplatzierte das Ticket für das Masters am 21. Januar in Simmern buchen und im Reigen der überkreislichen Klubs mitmischen. In alphabetischer Reihenfolge heißen die Teilnehmer: SG Biebertal, SSV Boppard I und II, SV Bruttig-Fankel, SG Eifelhöhe Beuren, SG Hausbay, TuS Kirchberg II, SG Müden II, SG Niederburg II und TuS Rheinböllen II. Unser Blick auf die drei Turniere und ihren Verlauf:

Das wohl brisanteste Spiel in Simmern zwischen Kirchberg II (in Gelb mit Pascal Schmidt) und Biebertal mit Torwart Nico Caspar endete 2:2. In dieser Szene beim Stand von 2:0 für den TuS fährt Caspar außerhalb des Sechsmeterraums Schmidt in die Parade, ein Foulpfiff wäre angebracht gewesen, blieb aber aus. Schmidt rempelte danach Schiedsrichter Jonas Schäfer leicht an, der ihn richtigerweise mit zwei Minuten bedachte. Biebertal erzielte in Überzahl das 1:2 und als später ein Biebertaler zwei Minuten runter musste, gelang der SG sogar in Unterzahl der Ausgleich.

Foto: hjs-Foto

Vorrundengruppe 1

Martin Ibald (in Rot) war einer der erfahrenen Cracks, die mit der SG Müden II die Hürde Vorrunde meisterten und dabei auch die SG Auderath „übersprangen“. Müdens Reserve zog in Kaisersesch als Gruppenerster in die Endrunde am Sonntag in Kirchberg ein, Auderath schied als Vierter aus.

Foto: Jens Fiedermann

Diese Gruppe hatte mit B-Nord-Ligist SG Müden II einen nicht gänzlich unerwarteten Sieger am Ende, denn der Sportlicher Leiter der SG, Kai Thönnes, sammelte ein paar ältere Hallencracks um sich und die setzten sich schließlich mit elf Punkten durch vor dem C-Klässler SV Bruttig-Fankel und A-Ligist SG Eifelhöhe Beuren, der als Favorit gestartet war und letztlich unter anderem ein 6:5 gegen die eigene Reserve benötigte, um vor Auderath zu landen. „Es ist spielerisch nicht alles rund gelaufen, man hatte den Eindruck, als wenn die Festtage noch im Getriebe gesteckt haben“, sagte SG-Coach Jens Fiedermann, der aber froh war, zum sechsten Mal in Folge in der Endrunde zu stehen. Dass Müden II dort steht, lag auch an Kai Thönnes: „Die Zweite wollte nicht melden, aber dann haben wir gesagt, dass wir mit einer kompletten AH auflaufen. Leider haben Pascal Leberig und Martin Zacharias krankheitsbedingt gefehlt, aber wir sind gestartet, denn ich finde den Wettbewerb gut und man sollte was dafür tun, damit er nicht stirbt.“ Die Müdener taten einiges dafür – und reisen nun mit den routinierten Hallenspezialisten nach Kirchberg. Turnierleiter Jürgen Skala hatte eine „ausgeglichene Gruppe“ gesehen: „Es gab wenig unfaire Szenen. Es waren eher kampfbetonte Spiele mit einzelnen spielerischen Höhepunkten.“

Vorrundengruppe 2

In der Simmerner Halle der Realschule plus waren mit Titelverteidiger Biebertal, dem Vorjahreszweiten Hausbay und dem TuS Kirchberg II (alle A-Klasse) drei Favoriten auf den FKM-Sieg dabei, am Ende hatte A-Liga-Spitzenreiter Hausbay knapp mit zwölf Punkten bei einem Tor Vorsprung auf Kirchberg II (7:1 gegenüber 7:2) die Nase vorne. Die TuS-Reserve und der Dritte Biebertal blieben wie Hausbay ohne Niederlage. Als Vierter der Gruppe qualifizierte sich B-Süd-Klub Rheinböllen II für die Endrunde. Turnierleiter Udo Peifer fand, dass es gute Spiele waren und „dass sich die Brisanz im Rahmen gehalten hat“. Im Rahmen hatte sich auch die Spielzeit in dieser Siebenergruppe gehalten, denn die betrug nur einmal sieben Minuten, was nicht jedem schmeckte. Letztlich verwässerte es das Bild aber nicht, denn es setzten sich die im Vorfeld vorne erwarteten Teams durch, wobei die beiden C-Klässler SG Mengerschied II und TuS Kirchberg III sowie B-Süd-Schlusslicht TuS Dichtelbach durchaus ihre Möglichkeiten besaßen, die eine oder andere Partie erfolgreicher zu gestalten.

Eine Anregung hatte Peifer – selbst bekanntlich Schiedsrichter – noch parat: „Man sollte sich überlegen, ob wir nicht schon die Seniorenvorrunde so besetzen sollten, dass jeweils zwei Schiedsrichter die Partie pfeifen – einer als Hauptschiedsrichter, der andere als zweiter Mann.“ Damit könnte man knifflige Situationen laut Peifer besser lösen als mit nur einem Referee und einem „Assistenten“ eines jeweils pausierenden Klubs.

Vorrundengruppe 3

In der Simmerner Gymnasiumshalle ging alles fair zu, wie der erst 16-jährige Turnierleiter Max Rothenberger aus Tiefenbach berichtete. Der erhielt Lob vom erfahrenen „Chef“ Klaus Müller: „Max macht das zum zweiten Mal und macht das gut.“ Rothenberger hatte ausgeglichene Spiele gesehen: „Am Ende ist es noch mal spannend geworden zwischen Boppard und Morshausen.“

Das war in der Tat so, denn hätte A-Klässler Morshausen in seiner letzten Partie gegen den bereits ausgeschiedenen Liga-Rivalen Urbar gewonnen, wäre er statt der Bopparder Ersten nach Kirchberg gefahren. So endete die Partie 1:1, der SSV stand wegen der besseren Tordifferenz im Endturnier. Das war eigentlich auch das Ziel der Urbarer gewesen, denn mit Zugang Reyad David, Cadgas Karabalci, Tanju Öksüz und vor allem Spielertrainer Hanifi Agirdogan standen einige gute Hallenkicker auf dem Feld. Agirdogan war etwas enttäuscht: „Wir wollten weiterkommen und waren vom Spielermaterial gut besetzt, aber wir waren nicht fit.“ Das waren wohl auch die Spieler der Niederburger Reserve nicht hundertprozentig – und doch setzte sich das Team aus der B Süd etwas überraschend als Gruppenerster mit zwölf Punkten durch. „Damit haben wir eigentlich nicht gerechnet“, sagte Spielertrainer Hüseyin Ucar und ergänzte schmunzelnd: „Zumal in Niederburg Kirmes ist.“ Aber seine SG-Reserve sei verdient weitergekommen – vor der starken Bopparder Zweitgarnitur, bei der Spielertrainer Michael Hild mit 28 Jahren der mit Abstand Älteste war: „Mit den ganzen jungen Spielern haben wir das gut gemacht, wir sind auf jeden Fall zufrieden.“

Für Verwunderung sorgte in Simmern generell, dass Kirchberg II und III sowie Boppard I und II in derselben Gruppe spielten, was man hätte umgehen können, da beide Hallen ja direkt nebeneinander liegen. Begründet wurde es mit der regionalen Zusammenstellung der Gruppen. Sei's drum, gestört hat es am Ende niemand wirklich. Mirko Bernd