FKM: 19 Seniorenteams legen am Sonntag los

Am ersten Wochenende des neuen Jahres haben die Hallen wieder geöffnet für die Futsal-Kreismeisterschaft – und dann legen auch die Senioren in drei Vorrundengruppen los.

Bei den Senioren stehen die Eckdaten nun fest für die Vorrundenturniere, die alle am Sonntag ab 16 Uhr stattfinden. Gruppe 1 geht in Kaisersesch über die Bühne, dort treffen nur Teams aus dem Eifel/Mosel-Beritt aufeinander. Im Einzelnen wären das die SG Lutzerath, die SG Auderath, die SG Eifelhöhe Beuren I und II sowie der SV Bruttig-Fankel und die SG Müden II. Die beiden weiteren Gruppen sind mit Mannschaften aus dem Hunsrück und vom Rhein bestückt und spielen in den beiden Simmerner Hallen. In der Regionalschulhalle ist eine Siebenergruppe aktiv mit der SG Hausbay, der SG Mengerschied II, dem TuS Dichtelbach, dem TuS Kirchberg II und III, dem TuS Rheinböllen II sowie FKM-Titelverteidiger SG Biebertal. In der Gymnasiumhalle stehen sich der SSV Boppard I und II, die SG Urbar, die SG Morshausen, die SG Niederburg II und der VfR Bad Salzig gegenüber. In den Sechsergruppen kommen drei Teams weiter, in der Siebenergruppe vier. Die Endrunde findet dann am Sonntag, 14. Januar in Kirchberg mit zehn Mannschaften statt. Zudem sind am Wochenende die A- und B-Junioren mit ihren Halbfinals an der Reihe sowie die D- und E-Junioren mit ihren Viertelfinals. mb