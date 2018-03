Doch nicht Karbach: Mörschbacher triumphieren beim 26. Masters

Die SG Mörschbach/ Argenthal/Liebshausen hat zum zweiten Mal nach 2007 das Masters in Simmern gewonnen: Der Bezirksligist gewann das Endspiel um den Hans-Christmann-Pokal gegen den Oberligisten FC Karbach mit 4:2 und revanchierte sich beim FCK für die Finalniederlagen aus den beiden Vorjahren. Damit hat sich Mörschbach, das Sach- und Geldpreise im Wert von 400 Euro einheimste, neben Karbach, dem TuS Kirchberg und der A-Jugend des JFV Rhein-Hunsrück als viertes Hunsrück/Mosel-Team für die Futsal-Rheinlandmeisterschaft am 3. Februar in Boppard qualifiziert.

Michael Schmidt (in Blau-Schwarz, im Hintergrund Teamkollege Julian Schmitz) war der Masters-Matchwinner für die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen: Dem Offensivmann gelangen sechs Turniertreffer, darunter zwei im Endspiel gegen den Titelverteidiger FC Karbach (von links mit Dominik Kunz und Tim Puttkammer). Schmidts Bezirksligist Mörschbach entzauberte im Finale den Oberligisten FCK mit 4:2. Sehr gut aus der Affäre zog sich die SG Vordereifel (in Rot) beim 26. Hallenmasters in Simmern: Der Bezirksligist stieß zum ersten Mal bis in die Vorschlussrunde vor und wurde am Ende Dritter von zwölf Teams. Zum zweiten Mal nach 2007 gewann der Bezirksligist SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen das Hallenmasters in Simmern. Tobias Jakobs vom FC Karbach wurde Torschützenkönig.



Die 600 Zuschauer in der Simmerner Regionalschulhalle kamen voll auf ihre Kosten – zumindest, was die Anzahl der Tore anging: Zum ersten Mal nahmen bei der 26. Auflage des Masters zwölf Vereine teil, die in drei Gruppen eingeteilt wurden. Deswegen gab es zwei Spiele weniger als sonst. 21 Partien wurden regulär ausgetragen, 74 Tore fielen – macht eine Quote von 3,52 Treffer pro Match. Soviele wie noch nie, seitdem (2011) beim Masters nach Futsal-Regeln gekickt wird.

Finale

Karbach fehlte laut Trainer Torsten Schmidt im Endspiel „vielleicht etwas die Spannung“, Mörschbach nutzte das eiskalt aus und führte plötzlich und nicht unverdient aufgrund der disziplinierten Spielweise mit 3:0. Dann kam Karbach zurück, erst verschoss Tobias Jakobs einen Zehnmeter, dann traf er zweimal, wurde aber kurz vor Ende auch zum tragischen Held, als er einen Fehlpass in die Füße von Mörschbachs Bestem Michael Schmidt spielte. Der versenkte den Ball zum umjubelten 4:2 im verwaisten Karbacher Tor. „Wir haben bis dahin ein super Turnier gespielt, aber haben den Sieg verschenkt, da wir Mörschbach zwei Tore aufgelegt haben“, sagte Schmidt, der das Turnier insgesamt „spielerisch dürftig“ fand und ergänzte: „Es wäre schön, wenn alle Mannschaften ihre besten Spieler schicken würden, sonst verwässert das immer mehr.“ Jan Wächter, der seinen Vater Siggi als Trainer vertrat, war natürlich glücklich: „Ich habe den Jungs gesagt, dass vielleicht aller guten Dinge drei sind gegen Karbach. Und so war es auch. Das ist eine schöne Geschichte, auch wenn sie für draußen keine Rolle spielt.“

Spiel um Platz 3

Das obligatorische Siebenmeterschießen um Bronze gewann die SG Vordereifel gegen den Bezirksliga-Konkurrenten TuS Kirchberg mit 3:1. Die Eifeler tüteten damit ihr bestes Mastersresultat ein. Das ließ Trainer Peter Geisen zufrieden auf den Auftritt blicken, wobei der Finaleinzug möglich gewesen wäre: „Wir sind zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben. Es war ein gelungener Tag.“

Halbfinale

Im ersten Halbfinale trafen Mörschbach und Vordereifel aufeinander, Danny Weber erzielte das goldene Tor in einer ausgeglichenen Partie, in der die Vordereifeler etwas aktiver waren. Und auch durchaus die Chancen hatten, ins Endspiel einzuziehen. Die größte vergaben Lukas Mey und Fabian Müllen, die eine 2:1-Situation bei 0:0 nicht gut ausspielten. „Den müssen wir machen, dann gewinnst du wahrscheinlich“ sagte Geisen. Im zweiten Halbfinale war Karbach mit 3:0 gegen Kirchberg zielstrebiger und effektiver. Auch, weil Kirchberg mit einer zweiminütigen Überzahl nicht viel anzufangen wusste. „Wir haben das in Überzahl nicht gut gemacht“, sagte TuS-Coach Christian Schneider, „ansonsten bin ich zufrieden. Das Ziel war, Karbach im Halbfinale zu umgehen.“ Das klappte nicht.

Gruppe A

13:1 Tore, 9 Punkte – es wurde wie vermutet ein Spaziergang für Karbach in der Vorrunde. Nur im ersten Spiel gegen den Bezirksligisten SV Oberwesel war es beim 2:0 etwas enger. „Wir waren gut im Spiel und hatten die Ausgleichschance“, meinte Oberwesels Trainer und „Masters-Methusalem“ Peter Ritter. Oberwesel ist der fünfte Verein, den er beim Masters coachte. „Was Karbach spielt, ist schon top“, lobte Ritter die Futsalkünste des FCK. Aber auch sein SVO stellte ihn zufrieden. Beide Derbys gegen Niederburg I (Bezirksliga) und Niederburg II (B Süd) wurden gewonnen. Das schlechte Torverhältnis von 3:3 verhinderte den Einzug ins Halbfinale als bester Gruppenzweiter. „Über das Torverhältnis ins Halbfinale zu kommen, ist natürlich ein Lotteriespiel“, meinte Ritter. Und was machten die beiden Niederburger Mannschaften? Zum ersten Mal in der Mastersgeschichte wurden zwei Teams eines Klubs in eine Gruppe gesteckt. „Wir haben es ordentlich gelöst“, sprach SGN-Coach Patric Muders für beide Niederburger Mannschaften. Vor allem die B-Süd-Reserve kämpfte um jeden Meter, fast wäre dem am Ende stürmenden Torwart Pascal Neber im Derby gegen Oberwesel (0:1) noch der Ausgleich gelungen.

Gruppe B

Überraschung SG Vordereifel: Der Bezirksligist gewann die Gruppe auch dank einer stabilen Defensive. Nur ein Gegentor fing Keeper Patrice Sesterhenn in den drei Begegnungen. Vorne reichten vier Tore für sieben Punkte. Zweiter in der Gruppe B wurde Rheinlandligist TSV Emmelshausen – doch genau wie Oberwesel zog das Team von Julian Feit aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber der SG Mörschbach den Kürzeren im Rennen um den besten Gruppenzweiten. Emmelshausen machte es mit einem Mix aus 1. und 2. Mannschaft gut, am Ende fehlten ein Punkt respektive zwei mehr geschossene Treffer zum Einzug in die Runde der letzten Vier. Davon war Geheimfavorit TuS Rheinböllen weit entfernt. Nach zwei Niederlagen gegen A-Ligist und FKM-Sieger TuS Kirchberg II (1:2) und Emmelshausen (1:4) war der Drops für den Bezirksligisten früh gelutscht. Trainer Kevin Schneck sagte zum enttäuschenden Abschneiden: „Wir haben schlecht gespielt, Ordnung und Laufbereitschaft vermissen lassen.“ Die Kirchberger Reserve von Frank Hartmann hatte ihr Highlight beim 2:1-Sieg gegen Rheinböllen – und auch beim 0:2 gegen Vordereifel und beim 1:2 gegen Emmelshausen machten die jungen TuS-Kicker eine gute Figur.

Gruppe C

Hochspannend ging es im letzten Gruppenspiel zwischen den Bezirksliga-Kollegen SG Müden/ Treis-Karden/Moselkern und SG Mörschbach zu: Nur der Sieger konnte als bester Gruppenzweiter ins Halbfinale einziehen. Bei einem Remis wäre Emmelshausen der lachende Dritte gewesen. Und bis zwei Minuten vor Schluss sah es auch danach aus. 2:2 stand es, ehe Simon Peifer und Michael Schmidt den Mörschbacher Block jubeln ließen. Über die Tordifferenz zog Mörschbach auf den letzten Drücker ins Semifinale ein – und ab dort zündete der spätere Masterssieger dann richtig. Müden schaute in die Röhre, vor allem defensiv hakte es bei den Moselanern. Auch Torwart Florian Bauer sah bei einigen Gegentoren nicht gut aus. Gruppensieger wurde übrigens Kirchberg – auch ohne groß zu glänzen. Mit Alex Singer (Bandscheibenvorfall) fehlte aber auch ein Futsal-Ass. Zum Gruppensieg reichte es, als es in der K.o.-Runde um die Wurst ging, wurde die Mannschaft von Christian Schneider wie immer beim Masters zu Vegetariern. Und was machte der Bezirksliga-Rivale SG Mengerschied/ Unzenberg/Sargenroth? Drei Pleiten setzte es, gleich zwölf Gegentore „fraß“ die SG. „Alles nicht so tragisch“, sagte Trainer Andreas Auler: „Wir hatten heute sechs Masters-Debütanten dabei. Natürlich hätten wir uns ein bisschen besser verkaufen können.“

Das sagten die Offiziellen

Alois Reichert, Vize-Präsident des Fußballverband Rheinlands: „Das Masters ist das Top-Futsal-Turnier im Rheinland, der Kreis stellt nun vier Teilnehmer bei der Rheinlandmeisterschaft. Das Turnier war eine tolle Geschichte mit einem sehr spannenden Finale.“

Karlheinz Doerschel, Kreisvorsitzender Hunsrück/Mosel: „Dass Vordereifel so auftritt, hat mich gewundert und positiv überrascht. 600 Zuschauer sind eine tolle Sache, wir hatten in den Spielen so wenig Palaver wie noch nie.“

Von Michael Bongard und Mirko Bernd