Blankenrath hat im Finale kein Glück

In Traben-Trarbach kamen am Samstag 13 Teams aus dem Spielkreis Mosel zusammen, um den Futsalkreismeister 2018 auszuspielen. Der hieß am Ende SV Niederemmel, der A-Ligist setzte sich im Finale gegen COC-Klub SV Blankenrath aus der B Mosel durch.

Die Blankenrather Mauer um (von links mit Benny Wiersch, Maxi Vogt, Tobias Zimmer, Julian Ahlert) samt Torwart Nico Pies stand in Traben-Trarbach gut, der SV kam nach behäbigem Beginn in Fahrt und verlor erst im Finale gegen Niederemmel nach Sechsmeterschießen.

Foto: Peter Scherer

Anders als im letzten Jahr konnten in diesem Jahr, neben den verpflichtend teilnehmenden Mannschaften, auch andere Teams für das Turnier melden. Kreissachbearbeiter Vinzenz Klein empfand das als sehr positiv: „Daran sieht man, dass die Teams auch in der Hallenrunde wissen wollen, wo sie stehen. Ich denke, dass das momentane System auch eine Zukunft hat. Bei dem, was ich heute gesehen habe, war viel Gutes dabei. Auch die klassentieferen Teams wussten zu gefallen. Das hätte ich so nicht gedacht.“ Aber nicht alles empfand er als positiv: „Der geringe Zuschauerzuspruch ist enttäuschend, da die Jungs auf dem Platz für ihre Leistung auch honoriert werden sollen. Aber ich denke, dass kommt mit der Zeit auch wieder mehr.“ Der Blick auf die Spiele:

Finale

Wie bereits in der Gruppenphase hieß es auch im Endspiel Blankenrath gegen Niederemmel. Doch anders als im ersten Spiel fielen dieses Mal auch Tore. Niederemmel konnte durch Christoph Kettern in Führung gehen, doch Tobias Zimmer – mit drei Treffern Blankenrath bester Torschütze – markierte noch das 1:1. Das Sechsmeterschießen musste über Sieg und Niederlage entscheiden und hier hatte Niederemmel mehr Zielwasser getrunken. Mit 4:1 entschied der A-Klässler das Spiel für sich und setzte sich so die Krone des Futsalkreismeisters im Spielkreis Mosel auf. Blankenraths Trainer Kay Nell war mit dem, was seine Mannschaft zeigte, dennoch zufrieden: „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und sind verdient ins Finale eingezogen, in dem wir die bessere Mannschaft waren, aber im Sechsmeterschießen das Glück nicht auf unserer Seite hatten. Die Mannschaft hat sich zum Auftakt der Vorbereitung belohnt, wozu auch die herausragenden Preise des Spielkreises Mosel beitragen. Obwohl ich wegen der hohen Verletzungsgefahr kein Hallenfan bin, fand ich, es war eine wirklich gelungene Veranstaltung.“ Der Sieger Niederemmel erhielt 750 Euro, insgesamt wurden 1500 Euro ausgeschüttet. Blankenrath kassierte 500 Euro

Spiel um Platz 3

Im Spiel um Platz drei kam es zum erneuten Duell zwischen Bezirksligist Kröv und A-Klässler Zeltingen-Rachtig, wobei dieses Mal die Zeltinger mit 1:0 die Oberhand behielten.

Finalrunde

In der Finalrunde gab es zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften, bei denen jeder gegen jeden spielte. In der ersten Gruppe waren Niederemmel, Zeltingen und Maring (B Mosel 2). Hier konnte sich Niederemmel mit vier Punkten durchsetzen, da man gegen Zeltingen gewann und so mit einem Unentschieden gegen Maring das Finale erreichte. Zeltingens Sieg gegen Maring reichte damit nur zur Qualifikation für das Spiel um Platz 3. In der anderen Gruppe befand sich der SV Blankenrath, der gegen Kröv und Veldenz (A-Klasse) ran musste. Im ersten Spiel konnte man in einem umkämpften Spiel gegen Kröv einen 2:1-Sieg einfahren. Im nächsten Spiel trafen dann Kröv und Veldenz aufeinander, die sich 0:0 trennten. Somit hätte Blankenrath ein Punkt zum Erreichen des Finales gereicht. Doch die Hunsrücker machten mit Veldenz kurzen Prozess und zogen mit einem 4:0 Sieg im Rücken ins Endspiel ein.

Gruppe A

In der Gruppe A setzten sich die Favoriten aus Niederemmel und Blankenrath am Ende souverän gegen die Konkurrenten Kinderbeuern (C Mosel), Veldenz II (B Mosel 2) und Maring II (C Mosel) durch. Niederemmel, Tabellenführer der A-Klasse, startete gut ins Turnier, verlor kein Gruppenspiel und musste lediglich gegen Blankenrath ein Unentschieden hinnehmen. Die Hunsrücker kamen nur behäbig ins Turnier und mussten sich zum Auftakt mit einem 0:0 gegen Kinderbeuern zufrieden geben. Anschließend drehte man gegen Maring einen 0:1-Rückstand zum Sieg und holte gegen Niederemmel noch einen Punkt. Dadurch wurde die allerletzte Partie der Gruppenphase, Blankenrath gegen Veldenz II, zum Entscheidungsspiel, in dem sich der SV deutlich mit 3:0 durchsetzte.

Gruppe B

In der Gruppe B waren die Rollen klar verteilt: Während es am letzten Spieltag im Spiel zwischen Laufeld (B Mosel 2) und Traben-Trarbach II (C Mosel) nur noch um die Platzierung ging, machten Kröv und Zeltingen, die beide schon für die nächste Runde qualifiziert waren, den Gruppensieg unter sich aus. Dabei hatte Kröv das bessere Ende für sich und schlug Zeltingen mit 2:0.

Gruppe C

In der dritten Vorrundengruppe stand mit dem SV Blankenrath II der andere Vertreter des Kreises Cochem-Zell. Doch anders als die Erstgarnitur musste die Blankenrather Zweite aus der C Mosel 2 nach der Vorrunde die Segel streichen. Konnte man gegen B-Klässler Traben-Trarbach (0:1) und Veldenz (1:2) noch Partien auf Augenhöhe abliefern, so musste man sich im letzten Gruppenspiel, als man bereits ausgeschieden war, gegen Maring mit 0:3 geschlagen geben. Dennoch war Alex Meurer, Trainer der Blankenrather Zweiten, nicht unzufrieden mit der gezeigten Leistung: „Wir haben uns in den ersten beiden Spielen beachtlich geschlagen, wobei da auch mehr für uns drin war. Wir waren der Außenseiter in der Gruppe und können mit unserer Leistung zufrieden sein.“ Durch den Sieg gewann Maring die Gruppe C verlustpunktfrei vor Veldenz. jjk