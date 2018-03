Nach Sechsmeterkrimi: SG Atzelgift ist Kreismeister der C/D-Ligisten

Aus unserem Archiv

Kirchen

Spannender hätte es im Finale um die Futsal-Kreismeisterschaft Westerwald/Sieg der C- und D-Ligisten am Samstagabend zwischen der SG Atzelgift/Nister (gestreifte Trikots) und der DJK Friesenhagen (in blau) kaum zugehen können. In der Kirchener Molzberghalle verspielten die Atzelgifter in den letzten zwei Minuten einen 2:0-Vorsprung und mussten anschließend ins Sechsmeterschießen. Hier wurde es dann kurios, denn erst der 19. Versuch brachte die Entscheidung zugunsten der SG – was die Turnierleitung sogleich dazu veranlasste, Steven Gros als letzten Schützen zum „Spieler des Tages“ zu küren. Das Spiel um Platz drei gewann Vatan Spor Hamm mit 5:3 gegen die SG Daaden/Biersdorf II. si