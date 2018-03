Lautzert-Oberdreis holt erneut den Pott

Eine an zwei Spieltagen gut besetzte Molzberg-Sporthalle in Kirchen, professionale Ansagen, eine bemerkenswert faire Aktion, tolle wie torreiche Spiele und ein Titelgewinner mit Ansage: Die Endrunde um den Hallenkreismeisterschaft für die Teams der Kreisligen A und B Westerwald/ Sieg war beste Werbung für Fußball unterm Hallendach.

Hier schauen sie nur zu, ansonsten gaben sie aber den Takt vor: Die Spieler des Titelverteidigers Spvgg Lautzert-Oberdreis (rote Trikots) dominierten die Endrunde der Hallenkreismeisterschaft. Für Finalgegner SV Stockum-Püschen (hier mit Leibchen) gab's eine besondere Auszeichnung.

Foto: Regina Brühl

Den Wanderpokal hatte die Spvgg Lautzert-Oberdreis als Titelverteidiger im Vorfeld mit einem eindeutigen Hinweis an Kreissachbearbeiter Klaus-Robert Reuter überreicht: „Nur abstauben und sauber übergeben!“ Das Team von Trainer Frank Wohlert sollte Recht behalten. Die Spielvereinigung war in Kirchen das klar dominierende Team, bot technisch anspruchsvollen Fußball und gewann erneut den Titel des Futsal-Hallenkreismeisters A/B. Keiner konnte den Titelverteidiger stoppen. Auch nicht der bis dahin tapfer kämpfende und im Turnierverlauf auch spielerisch auftrumpfende SV Stockum-Püschen. 6:1 hieß es am Schluss des dann doch recht einseitigen Finales. Der alte und neue Kreismeister stellte folgerichtig auch in Tim Lang den besten Torschützen mit sechs Treffern.

Überraschender Dritter wurde B-Ligist SV Betzdorf-Bruche, der im „kleinen Finale“ die klassenhöhere SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau mit 7:6 im Siebenmeterschießen bezwang, nachdem es zuvor nach regulärer Spielzeit 2:2 gestanden hatte.

Der Fairnesspreis ging an Stockum-Püschen. Im Halbfinale lag ein verletzter Spieler des Gegners Alpenrod am Boden, was weder die Schiedsrichter noch die Angreifer von Stockum-Püschen bemerkten. Mit dem 3:0 wurde der Angriff abgeschlossen. Dann folgte ein Paradebeispiel an sportlicher Fairness, das den Applaus der beiden Teams und auch der Zuschauer auslöste. Die Stockum-Püschener markierten daraufhin ein absichtliches Eigentor zum 3:1. Es hätte dadurch noch mal eng werden können, denn Alpenrod verkürzte später noch auf 2:3. Dabei bleib es dann allerdings auch.

Dirk Mittler, der Trainer des SV Stockum-Püschen, meinte nach dem Turnier: „Lautzert-Oberdreis ist der verdiente Sieger, sie haben souverän gespielt. Wir haben jedoch auch mit einer fairen Geste auf uns aufmerksam gemacht.“ Frank Wohlert, der Trainer des Titelverteidigers Lautzert-Oberdreis, war zufrieden mit seinem Team: „Die beste Mannschaft hat gewonnen. Wir haben technisch anspruchsvollen Fußball gespielt.“

Kreissachbearbeiter Klaus-Robert Reuter freute sich über den guten Besuch dieser Endrunde. „Das war die zwölfte Auflage“, sagte er. „Wir haben wieder interessante und überwiegend faire Spiele gesehen.“ Sein Lob ging an den Ausrichter, die Sportfreunde Wallmenroth. Staffelleiter Wolfgang Hörter übernahm die Siegerehrung. Dem neuen und alten Kreismeister überreichte er neben einer 400-Euro-Geldprämie des Fußballkreises auch den Wanderpokal der Westerwald Bank. Mit 300, 200 beziehungsweise 100 Euro wurden die weiteren Platzierten bedacht. Für Kreismeister Spvvg Lautzert-Oberdreis besteht die Möglichkeit, einen draufzusetzen: Am 3. Februar geht es in Boppard um den Titel des Rheinlandmeisters.

Von unserem Mitarbeiter Willi Simon