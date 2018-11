Die ohnehin schon seit Jahren gut besetzten Hallenfußball-Turniere des ESV Siershahn um den „Sparda-Bank-Hallencup“ werden bei ihrer achten Auflage am Samstag und Sonntag in der Overberghalle international. Neben dem Nachwuchs vieler ehemaliger Bundesligisten wie Fortuna Köln, FSV Frankfurt, SSV Ulm, 1. FC Saarbrücken, Kickers Offenbach oder Stuttgarter Kickers begrüßen die Siershahner in diesem Jahr auch eine Mannschaft des belgischen Zweitligisten KVC Westerloo. Die weiteste Anreise hat die JD Vision Football Academy, die eigens aus Südkorea zum Turnier in den Westerwald kommt.

Auch die heimischen Farben sind durch den Gastgeber ESV Siershahn sowie durch Wirgeser, Eisbachtaler und Koblenzer Mannschaften vertreten. Man darf gespannt sein, wie sie sich gegen ihre Kontrahenten aus den ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.