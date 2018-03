C-Mädchen der MSG Borod-Mudenbach sind Futsal-Kreismeister

Aus unserem Archiv

Altenkirchen/Borod

Die C-Mädchen der MSG Borod-Mudenbach/Ingelbach/Kroppach/Eichelhardt (Foto) haben sich in Altenkirchen die Futsal-Kreismeisterschaft Westerwald/Sieg gesichert in einem Turnier, an dem allerdings nur vier Mannschaften teilnahmen. Sie spielten jeder gegen jeden. Drei von ihnen wiesen am Ende jeweils fünf Punkte auf.