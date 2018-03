B-Jugend: Titel für Wisserland-Mittelhof II

Aus unserem Archiv

In einem ausgeglichen besetzten Turnier um die Futsal-Kreismeisterschaft der B-Junioren fiel die Entscheidung erst in den letzten beiden Spielen, wobei ein einziges Tor den Ausschlag gab. Die bis zu diesem Zeitpunkt führende JSG Atzelgift III unterlag der JSG Wisserland Mittelhof II entscheidend mit 0:1. Die Kreismeister erwiesen sich als Minimalisten, mit nur vier erzielten Treffern in fünf Spielen gelang ihnen der Gruppensieg.