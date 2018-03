33. Ahrbach-Cup lockt 120 Mannschaften an

Aus unserem Archiv

Montabaur

Seinen festen Platz im prall gefüllten Kalender der heimischen Fußballer hat seit vielen Jahren der mittlerweile längst traditionsreiche Ahrbach-Cup: Am kommenden Wochenende geht in den Kreissporthallen in Montabaur die dann bereits 33. Auflage über die Bühne, zu der nicht nur Vereine aus dem Dunstkreis von Ruppach-Goldhausen, Heiligenroth und Girod gemeldet haben. Die Verantwortlichen um Reimund Schäfer, der seit nunmehr zwei Jahrzehnten das umfangreiche Turnier mit viel Übersicht leitet, begrüßen auch Mannschaften der benachbarten Fußball-Kreise Westerwald/Sieg, Rhein-Lahn, Koblenz sowie aus Hessen und dem Siegerland.