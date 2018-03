VfR Baumholder setzt sich in der Verlängerung durch und wird Hallenfußball-Kreismeister

Dass es einen neuen Sieger bei der 31. Hallenfußball-Kreismeisterschaft geben würde, war nach dem Ausschluss von Titelverteidiger SG Hoppstädten-Weiersbach von Beginn an klar. Doch nicht jeder hätte damit gerechnet, dass sich im VfR Baumholder auch tatsächlich die klassenhöchste Mannschaft die begehrte Trophäe sichern würde. Vom ersten Moment an war der Landesligist voll fokussiert, ging den Wettbewerb mit der optimalen Balance zwischen Leichtigkeit und Ernst an und zeigte durchweg konstante Leistungen. Erst im Finale benötigte der VfR eine Menge Geduld und wurde von Konkurrent Bollenbacher SV auf höchstem Niveau gefordert. Letztlich setzte sich der Landesliga-Dritte knapp mit 2:1 nach Verlängerung durch und sicherte sich den ersten Rang. Auch die anderen Teilnehmer zeigten allerdings rasanten Fußball unterm Hallendach und sorgten dafür, dass sich der Budenzauber im Sportzentrum Niederwörresbach zu einer kurzweiligen Veranstaltung entwickelte.

Der VfR Baumholder ist Kreismeister 1 von 4 So jubelt der Sieger. Der VfR Baumholder benötigte im Endspiel der Hallenfußball-Kreismeisterschaft zwar ein wenig Glück, gewann den Titel letztlich aber verdient. Der Landesligist war das Turnier in der Niederwörresbacher Halle von Beginn an konzentriert angegangen und hatte fußballerisch am meisten zu bieten.



Foto: Joachim Hähn 2 von 4 Christopher Kornetzky (rechts, gegen Baumholders Lukas Decker) war der beste Mann in einer stabilen Mannschaft des Bollenbacher SV. Folgerichtig gelang ihm im Finale der Ehrentreffer für sein Team.



Foto: Joachim Hähn 3 von 4 Der Baumholderer Danny Lutz (rechts) wurde als erfolgreichster Torschütze, Alexej Gerasimov (SV Nohen) als bester Keeper geehrt.



Nach den Vorfällen aus dem Vorjahr dürfte sich das Organisationsteam um den Kreisvorsitzenden Axel Rolland am meisten darüber gefreut haben, dass alle Spiele ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne gingen, es aus sportlicher Sicht ruhig zuging. „Dass es so lief, lag zum einen an den Verantwortlichen, aber auch an den Trainern, die sich gut verhalten und ihre Spieler auch mal eingefangen haben“, sagte Michael Rodenbusch, Trainer des SV Nohen. Auch die drei Unparteiischen Felix Bank, Matthias Fuchs und Patrick Nikodemus hatten die Paarungen gut im Griff und standen nur selten im Rampenlicht, was für einen Referee das größte Lob darstellen dürfte. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung. Niemand hat sich verletzt, und auch die Schiedsrichter haben gute Leistungen gezeigt“, lobte Michael Lorenz, Trainer der SG Kirschweiler/Leisel.

Viele enge Spiele in Gruppe A

In Gruppe A fiel auf, dass viele Mannschaften auch nach Rückständen nicht aufsteckten und in ihren Spielen noch einmal zurückkamen. Der TuS Mörschied lag gegen den FC Brücken und die SG Kirschweiler/Leisel jeweils mit 0:2 in Rückstand, zeigte aber eine starke Moral und spielte jeweils noch 2:2-Remis. So hatte der TuS in seinem letzten Gruppenspiel gegen den Bollenbacher SV noch die Chance, in die Endrunde einzuziehen. Die „Daaler“ gewannen jedoch verdient mit 2:0 und sicherten sich mit sieben Punkten Rang eins. Generell hatte sich der BSV äußerst stabil präsentiert. „Wir waren engagiert und haben auch ordentlichen Fußball gespielt“, befand Coach Sascha Nicolay. Einen erfrischenden Eindruck hinterließ die SG Kirschweiler/Leisel, die zurecht auf Platz zwei landete. „Bei der Kreismeisterschaft spielt nicht jeder mit. Man trifft auf die besten Mannschaften. Ich bin schon ein bisschen stolz, wie wir uns präsentiert haben“, freute sich SG-Übungsleiter Lorenz.

Nach den Unentschieden gegen Mörschied und den BSV (2:2) benötigten die Kirschweilerer einen Dreier gegen den FC Brücken, um das Ticket für das Halbfinale zu buchen. Dieses Aufeinandertreffen sollte zum torreichsten und abwechslungsreichsten Spiel der gesamten Vorrunde werden. Der FC ging mit 2:0 und 3:2 in Führung, hatte es aber mit einem Gegner zu tun, der sich nicht unterkriegen lassen wollte. Letzten Endes gewannen die SGler in einem spektakulären Kick mit 5:3. „Dieses Spiel war unser Höhepunkt im Turnier“, erklärte SG-Trainer Lorenz.

Baumholderer von Beginn an wach

In Gruppe B übernahm der VfR Baumholder schnell das Zepter und startete mit einem 5:1 gegen den SV Nohen ins Turnier. Es folgten zwei souveräne 3:1-Erfolge gegen den VfL Weierbach und die SG Idarwald. Mit schnellem Kombinationsspiel und tollen Individualisten in den eigenen Reihen hatte der VfR keine größeren Probleme gegen seines Kontrahenten. Spannender war da das Rennen um Position zwei. Vor ihrem direkten Duell hatten der VfL Weierbach und der SV Nohen jeweils drei Punkte auf dem Konto, wobei das Torverhältnis für den VfL sprach. Der SV musste also gewinnen, um ins Halbfinale zu kommen. Nach dem 1:0 für die Weierbacher schien zunächst alles gegen den A-Klassen-Vertreter zu laufen. Doch die Nohener schafften ein starkes Comeback, drehten das Geschehen und zogen nach einem 3:1 ins Halbfinale ein.

Unterschiedliche Halbfinalspiele

Im ersten Halbfinale ließ der VfR Baumholder gegen die SG Kirschweiler/Leisel nichts anbrennen und gewann auch in der Höhe verdient mit 6:1. Nach nicht einmal zwei Minuten stand es schon 2:0 für den Landesligisten, der anschließend nichts mehr anbrennen ließ.

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich derweil der Bollenbacher SV und der SV Nohen. Zuerst lief alles für den BSV, der dank Philipp Martin und Marlon Krujatz in Front ging. Doch der SV Nohen bewies diese Nehmerqualitäten und glich dank Alexander Agapow und Michael Wirt zum 2:2 aus. Beide Seiten erspielten sich danach mehrere Möglichkeiten, doch in der regulären Spielzeit fielen keine Tore mehr. In der Verlängerung hatte dann der BSV die Nase vorn. Krujatz passte fein auf die Außenbahn, wo Mike Ruppenthal goldrichtig stand und den 3:2-Sieg perfekt machte.

Im Neumeterschießen wurde dann der Drittplatzierte gesucht. Die Nohener besiegten im Duell zweier A-Klässler die SG Kirschweiler dabei mit 4:2. „Der dritte Platz ist ein super Ergebnis. Mit dem ersten Spiel waren wir nicht so zufrieden, wobei wir da auch gegen den späteren Turniersieger gespielt haben. Aber danach haben wir gut ins Turnier reingefunden“, resümierte SV-Trainer Michael Rodenbusch. SG-Coach Lorenz konnte auch mit Rang vier bestens leben: „Meine Erwartungen wurden übertroffen.“

BSV macht VfR das Leben schwer

Der große Höhepunkt des Turniers, das Finale zwischen dem VfR Baumholder und dem Bollenbacher SV, geriet zu einer ganz offenen Angelegenheit. Immer wieder schaffte es der BSV, die Kombinationen des VfR zu unterbinden. Doch die Nicolay-Auswahl übernahm auch selbst die Initiative, versuchte gefällig nach vorne zu spielen. „Niemand wollte in Rückstand geraten. Das Spielerische ist da etwas auf der Strecke geblieben“, analysierte VfR-Trainer Sascha Schnell. Drei Sekunden vor Schluss wurde es dann aufregend. Ein Schuss von Philipp Martin wurde von einem VfR-Akteur geblockt – aus Sicht der BSVler lag ein Handspiel vor, welches einen Neunmeter zur Folge gehabt hätte. Die Pfeife von Schiedsrichter Patrick Nikodemus blieb jedoch stumm, weshalb es in die Verlängerung ging. „Für mich war das ein klarer Neunmeter“, kommentierte BSV-Trainer Nicolay.

In der Verlängerung erwischte der VfR einen guten Start. Idris Lataev bediente Danny Lutz, dessen abgefälschter Schuss im gegnerischen Kasten landete – 1:0. Nach einem schnellen Spielzug über wenige Stationen gelang Lataev das 2:0. Nun setzten die „Daaler“ alles auf eine Karte, auch Torwart Christian Mayer brachte sich immer wieder in die Spielzüge ein. Nach einem Pass vom Keeper war es Christopher Kornetzky, der auf 1:2 verkürzte. Die BSVler versuchten anschließend alles, um noch zum 2:2 zu kommen. Doch der VfR brachte den Vorsprung über die Zeit.

„Mit etwas Glück hätten wir auch gewinnen können, wenn ich bedenke, dass wir abgesehen vom nicht gegeben Neunmeter 30 Sekunden vor Schluss auch noch den Pfosten getroffen haben. Aber insgesamt überwiegt die Freude über den zweiten Platz“, erklärte Sascha Nicolay. VfR-Trainer Schnell sagte: „Unser Ziel war es, Spaß zu haben und ins Finale zu kommen. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Zudem hat sich niemand verletzt. Insofern haben wir die Hallenrunde erfolgreich abgeschlossen.“ Mit sechs Toren wurde der Baumholderer Danny Lutz als bester Torschütze geehrt. Den Titel als bester Torwart schnappte sich Alexej Gerasimov vom SV Nohen.

Von unserem Mitarbeiter

Lukas Erbelding