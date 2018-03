Spektakel beim SCK

Aus unserem Archiv

Kirn

Traditionell richtet der SC Kirn-Sulzbach am letzten Januar-Wochenende sein dreitägiges Hallenfußball-Turnier aus. Auch in diesem Jahr geht es wieder von Freitag bis Sonntag in der Kyrau-Halle rund. Mit 61 Teams vermelden die Kirn-Sulzbacher eine Rekordbeteiligung.