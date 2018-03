SG Meisenheim agiert zu ungeduldig

Für die SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach war bei der Futsal-Südwestmeisterschaft im Halbfinale Endstation. Der Titelverteidiger unterlag in Contwig dem A-Klassen-Klub TSV Mainz-Ebersheim mit 0:1 und musste sich am Ende mit Rang drei begnügen. „Wir haben uns als Verein wieder positiv präsentiert und können mit dem Abschneiden zufrieden sein“, bilanzierte Oliver Kallenbach, der Vorsitzende des TuS Desloch.

Die Südwestmeisterschaft hatte für die Meisenheimer optimal begonnen – mit zwei 4:0-Siegen. Gegen den ASV Heßheim trafen Christoph Lawnik, Benjamin Schmell, Marius Gedratis und Malik Yerima. Gegen den SVN Zweibrücken verbuchte Lawnik einen Doppelpack, zudem trugen sich Yerima und Alexander Tiedtke in die Torschützenliste ein. Da auch der FSV Schifferstadt gegen beide Teams gewann, bedeutete das letzte Gruppenspiel bereits ein Finale. Den Meisenheimern reichte dank des guten Torverhältnisses ein Unentschieden. Und sie lieferten, spielten gegen den Ost-Landesligisten 1:1. Carlos Borger, der bereits bei einem Futsal-Lehrgang der Südwest-Auswahl geweilt hatte, brachte die Meisenheimer in Führung. Trotz des Ausgleichs zog die SGM ins Halbfinale ein.

Für die Vorschlussrunde qualifizierten sich zudem der Oberligist SC Idar-Oberstein, die Futsal-Spezialisten der TSG Mainz-Bretzenheim und das Überraschungsteam aus Mainz-Ebersheim. „Im Halbfinale stieg das Niveau deutlich an, vor allem taktisch. Zuvor deuteten fünf, sechs Mannschaften ihr Potenzial an, bei den anderen Teams ist das Niveau dann aber rapide abgefallen“, analysierte Kallenbach. Die Mainz-Ebersheimer stellten sich sehr defensiv auf, verteidigten geschickt und setzten auf Konter. Einer wurde drei Minuten vor dem Ende zum Siegtreffer genutzt. Die Meisenheimer hatten über die komplette Spielzeit mehr von der Partie gehabt, schafften es aber nicht, sich Torchancen zu erspielen. „Wir waren da zu ungeduldig. Nach dem Rückstand wurde es dann immer schwieriger, zumal die Ebersheimer das taktisch auch gut gemacht haben. Ich möchte unseren Jungs da eigentlich gar keinen Vorwurf machen“, sagte Kallenbach.

Im folgenden Sechsmeterschießen um Rang drei gab es einen 2:1-Erfolg über den SC Idar-Oberstein. Die beiden erfolgreichen Schüsse von Gedratis und Borger reichten, da die Idarer zweimal versemmelten. Der SC Idar, der in der Vorrunde gegen die Mainz-Ebersheimer 1:1 gespielt hatte, hatte im Halbfinale gegen die TSG Mainz-Bretzenheim mit 0:3 den Kürzeren gezogen. Somit kam es zu einem Mainzer Finale, das die Bretzenheimer mit 2:0 für sich entschieden. Der TSG-Sieg kommt wenig überraschend, die Bretzenheimer sind Futsal-Spezialisten und in der Hessenliga im geregelten Spielbetrieb am Ball. Beide Mainzer Mannschaften werden den Südwesten bei der Regionalmeisterschaft am 18. Februar vertreten. Durch das Ausscheiden der Meisenheimer, die sich im Vorjahr bis ins Achtelfinale der deutschen Futsal-Meisterschaft gespielt hatten, bleibt es beim Landesliga-Derby an diesem Tag gegen die SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim. Es wäre bei einem Weiterkommen der SGM verschoben worden.

„Insgesamt gesehen hat es mir bei dieser Südwestmeisterschaft nicht so gut gefallen wie im Vorjahr. Durch den neuen Modus mit zwölf Mannschaften und einer Gruppe mehr wurde das Turnier sehr langatmig. Viele Mannschaften hatten Pausen von zwei Stunden zwischen ihren Spielen“, sparte Kallenbach nicht an deutlichen Worten. Er ergänzte: „Auch die Resonanz war für mich sehr enttäuschend. Die meisten Vereine hatten vielleicht zehn Zuschauer dabei.“ Die Meisenheimer bildeten eine Ausnahme. Rund 50 Fans hatten die SGM begleitet und die rund 80 Kilometer nach Contwig auf sich genommen. Olaf Paare