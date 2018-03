Rassiger Hallenfußball zu später Stunde

Daniel Scholz war beim 27. Wolfgang Klein-Gedächtnisturnier des SV Oberhausen in der Kirner Kyrau-Halle gleich an mehreren Fronten aktiv. Zum einen koordinierte der SVO-Vorsitzender als Organisator das Großereignis unterm Hallendach. Gleichzeitig schnürte er beim Fußball-Turnier der Männer selbst für seinen SVO die Schuhe und war auf dem Spielfeld mit vollem Engagement dabei. Zusammen mit seinem Helferteam schaffte es Scholz, an drei Tagen neun Wettbewerbe auf die Beine zu stellen.

Gut besucht war das Hallenturnier des SV Oberhausen. Die Zuschauer sahen spannende Vergleiche und einen engagierten Gastgeber SV Oberhausen (grünes Trikot, im Duell mit dem FC Martinstein).

Foto: Klaus Castor

„Wir sind zufrieden. Die Teams, die sich angemeldet haben, sind alle gekommen“, erklärte Scholz. Die Turnierpläne behielten so ihre Gültigkeit, was einen geregelten Ablauf gewährleistete. Trotzdem mussten die SVO-Organisatoren aber eine Menge Arbeit investieren. „Dadurch, dass gleichzeitig die Kreismeisterschaft stattfand, hatten wir Probleme, genug Mannschaften zu finden“, sagte Scholz. Beim Turnier der Männer fehlte lange noch ein Verein, der sich im FC Hennweiler aber noch fand.

Für den Startschuss sorgten die Alten Herren. In einer Gruppe spielten fünf Mannschaften nach dem Modus jeder gegen jeden um den Sieg. Den ersten Platz schnappten sich die Soonwaldkicker Ü32, die mit zwölf Punkten die optimale Ausbeute erreichten. Dahinter landeten der FCV Merxheim, der SVO, der FC Bad Sobernheim und der SV Winterbach.

Weiter ging es mit den B-Junioren Für die JSG Wöllstein/Frei-Laubersheim lohnte sich die Reise nach Kirn. In der Sechsergruppe holte die JSG vier Siege und sicherte sich den Turniersieg. Lediglich beim 0:0 gegen den Vierten, die TSG Planig, gaben die Wöllsteiner Punkte ab. Zweiter wurde die JSG Winterbach, gefolgt vom FJFV Donnersberg.

Auch bei den A-Jugendlichen feierte eine Mannschaft mit weiter Anreise den Triumph. Im sechs Teilnehmer starken Feld bejubelte die SG Otterbach den Gruppensieg. Lediglich der JSG Ockenheim I war es gelungen, dem Sieger ein 0:0 abzuringen. Dritter wurde der FJFV Donnersberg.

Der Höhepunkt folgte mit dem Männerturnier am Samstagabend. Bis 23 Uhr kamen die Besucher in den Genuss von rassigem Hallenfußball. Die Gruppe A ging an den Bezirksligisten FC Brücken. Auch der FC Hennweiler wusste zu überzeugen und schaffte als Zweiter den Sprung ins Halbfinale. Dahinter positionierten sich der VfR Kirn (3.), die Gastgeber aus Oberhausen (4.) sowie der FC Martinstein (5.). In Gruppe B trat der SV Türkgücü Ippesheim von Beginn an äußerst dominant auf und gab keine Zähler ab. Dahinter ging es enger zu. Erst im letzten Gruppenspiel gegen den SC Kirn-Sulzbach machte die SG Weinsheim mit einem 2:0 das Halbfinale perfekt. Der SCK (4.) hatte gemeinsam mit dem FCV Merxheim (3.) und dem VfL Simmertal (5.) das Nachsehen.

Im ersten Halbfinale zwischen dem FC Hennweiler und dem SV Türkgücü verlangte der A-Klassen-Vertreter dem Bezirksligisten alles ab. Mikail Coskun brachte Türkgücü zwar in Front, aber Niklas Römer glich für die Hennweilerer schnell aus. Im Neumeterschießen avancierte Ippesheims Keeper Mikail Ikiz zum Matchwinner, parierte zwei Versuche der Hennweilerer und hatte so großen Anteil am 4:2. Zu einer klaren Angelegenheit wurde das zweite Semifinal zwischen der SG Weinsheim und dem FC Brücken. Die SGW gewann 4:1, wobei Luca Valerius besonders aus dem Weinsheimer Kollektiv hervorstach und alle vier Treffer erzielte. Für den FCB war lediglich Dennis Peters erfolgreich gewesen. Die Brückener durften sich aber immerhin über den dritten Platz freuen, setzten sich gegen den FC Hennweiler mit 4:2 nach Neunmeterschießen durch.

Im Finale zwischen den Bezirksligisten aus Weinsheim und Ippesheim war lange keine klare Tendenz zu erkennen. Türkgücü hatte zwar mehr Ballbesitz, dafür hielt die SGW mit viel Leidenschaft dagegen. Erst vier Minuten vor Schluss schoss Furkan Meydan das erlösende 1:0 für die Ippesheimer. Die Palmstein-Auswahl warf nun alles nach vorne. Doch nach einem schnellen Gegenangriff machte Ekrem Emirosmanoglu mit dem 2:0 alles klar. „Wir waren mit Spaß bei der Sache. Die Spiele waren auch sehr fair“, kommentierte Türkgücü-Spielertrainer Cihan Ceylan. Nachdem sich im Vorjahr Karadeniz den Sieg gesichert hatte, ging der Titel der Aktiven nun erneut in die Kreisstadt. „Die Ippesheimer haben verdient gewonnen. Es war ein gutes und faires Turnier“, zog Scholz ein positives Fazit und lobte seine Helferschar: „Schön, wenn man auf solche Mitglieder bauen kann.“

Der Sonntag stand voll und ganz im Zeichen der Jugend. Neben den Wettbewerben der F- und G-Junioren, die ohne Ergebniswertung ausgetragen wurden, gab es drei weitere Turniere. Das Finale der E-Jugend gewann Hassia Bingen mit 2:0 gegen die SG Bingerbrück. Im Endspiel der D-Junioren ging es ins Neunmeterschießen, wo der TSV Degenia Bad Kreuznach mit 3:2 gegen die JSG SooNahe triumphierte. Bei der C-Jugend triumphierte die TSG Kaiserslautern mit 2:0 gegen die JSG Wöllstein.

Von unserem Mitarbeiter Lukas Erbelding