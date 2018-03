Nachspielzeit von Sascha Nicolay: Über die Spielkultur beim Hallenfußball, eine Fangruppe des FC Brücken, die ihren Verein blamiert hat und einen stolzen Vater

Mit der Schlusssirene des Endspiels um den Volks-/und Raiffeisenbankenpokal am Samstagabend in Niederwörresbach war die Hallenfußballsaison für aktive Mannschaften beendet. Eine Saison, die bei den Titelkämpfen in den Verbandsgemeinden und in Idar-Oberstein einmal mehr volle Hallen mit prächtiger Atmosphäre brachte. Der Fußball selbst enttäuschte jedoch nicht wenige Liebhaber des Budenzaubers. Murat Yasar, der Trainer des SC Idar-Oberstein, fühlte sich beispielsweise an Kopfballtrainingseinheiten erinnert. Doch es gab auch andere Seiten.

Nachspielzeit von Sascha Nicolay.

Tatsächlich ist der Hallenfußball im Kreis Birkenfeld nach den aktuellen Regeln eigenartig. Bei den Meisterschaften in den Verbandsgemeinden war er einmal mehr geprägt von einem Spielzug, der idealerweise folgendermaßen funktioniert: Langer Abwurf vom Torwart quer durch die Halle, eine Art Kreisläufer im Angriff klemmt den Ball ab, wühlt sich in und um den den Verteidiger und schließt ab. Allzu oft gelangen die Abwürfe in den Fuß des Angreifers nicht und so gab es jede Menge hallenuntypische Kopfballduelle. Nicht schön, sei das, meinten viele und andere sahen darin sogar das Ende des Hallenfußballs.

Festzuhalten bleibt, dass die aus dem Futsal entliehenen Rückpass- und die Einschussregeln das Aufbauspiel erschweren, die allermeisten Teams sogar überfordern. Die Regeln – vor allem die Passeinschränkung auf den Torwart – haben dazu geführt, dass Hallenfußball in den Verbandsgemeinden und der Stadt ein Stück weit rustikaler ist als früher und dass der Ball viel zu oft durch die Luft fliegt als über das Parkett zu flippern. Es bleibt aber auch festzuhalten, dass der Hallenfußball beileibe nicht am Ende ist – im Kreis Birkenfeld bei den Turnieren der Verbandsgemeinden pulsiert er. Er bietet jede Menge Spannung und sorgt – wie schon erwähnt – dafür, dass die Atmosphäre in den Hallen prickelt.

Guter Fußball beim Masters und ein herausragender VfR Baumholder

Erstaunlicherweise war das beim „Königsturnier“, der Kreismeisterschaft (auch wenn das Turnier den sperrigen Namen eines Kreditinstituts trägt, ist es nichts anderes als die Kreismeisterschaft), anders. In Niederwörresbach war die Atmosphäre alles andere als prickelnd, aber die Spiele viel näher am Ideal des schönen Hallenfußballs. Natürlich gab es noch immer lange Abwürfe, aber längst nicht so inflationär häufig wie bei den VG-Turnieren – und natürlich lästerten einige „Altstars“ über angeblich „unzumutbar schlechtes Gekicke“, das es früher nicht gegeben habe. Aber das ist schon seit 30 Jahren, seit ich Fußball im Kreis intensiv beobachte, so. Nüchtern und ohne romantische Brille betrachtet, waren in Niederwörresbach alle acht Mannschaften darum bemüht, wirklich Fußball zu spielen. Mit einem Spielaufbau von hinten heraus, mit Spielzügen, Doppel- und Querpässen bis zum Torschuss. Da klappte beileibe nicht immer alles, aber es gab nicht wenige Anhänger und Beobachter, die das Bemühen um Spielkultur honorierten. Florian Meigen, der frühere Assistent von Sky-Kultreporter Fritz von Thurn und Taxis, sei als Beispiel genannt. „Ich habe fast alle Turniere im Kreis gesehen und finde, dass bei der Kreismeisterschaft der mit Abstand beste Fußball gespielt worden ist“, lobte er das Masters und erklärte: „Ich kann mich viel eher an einem versuchten Spielzug mit zwei holprigen Doppelpässen und einem vielleicht zu unpräzisen Querpass begeistern als an einem Tor nach einem langen Abwurf und anschließender Drehung des Angreifers mit Abschluss.“ Meigen fand: „Bei der Kreismeisterschaft wollten alle richtig Fußball spielen.“ Hinzu kam, dass die Teams auf Augenhöhe agierten und so auch enge spannende Spiele geboten waren. Abgefallen ist keine Mannschaft, aber herausragend war schon eine – nämlich der VfR Baumholder.

Die Mannschaft von Sascha Schnell war die beste in dieser Hallensaison und verdiente sich deshalb auch den Titel des Hallenkreismeisters. Ungeachtet der Probleme, die der Titelträger im Endspiel gegen meinen Bollenbacher SV hatte, hob sich der Landesligist fußballerisch ab. Technik, Passsicherheit und Tempo waren eine Klasse für sich.

Brückener „Fans“ nerven

Alles andere als eine Klasse für sich waren einige Anhänger des FC Brücken. Während die Mannschaft zwar in der Vorrunde scheiterte, dabei aber keineswegs schlecht auftrat, blamierten die FC-Fans ihren Klub. Schuld daran war ganz offensichtlich viel zu viel Alkohol. Denn mit zunehmender Turnierdauer – und während der Bierkistenturm zur Mannshöhe wuchs –, verkam die Anfeuerung zu immer unsäglicherem Gegröle, das schließlich darin gipfelte, gegnerische Spieler und Mannschaften sowie Zuschauer zu verunglimpfen und zu beleidigen. Den Schiedsrichtern des Kreises, die das Turnier ausrichteten, mag der Durst der Brückener Anhängergruppe zwar eine schöne Einnahme gebracht haben, aber die Folgen des öffentlichen Besäufnisses waren genervte „normale“ Zuschauer und einige ziemlich verschreckte Kinder. Und wenn die FCB-Anhängergruppe ähnlich argumentieren sollte wie bei einem ihrer Schlachtrufe „ohne Brücken wär' hier nichts los“, dann sei ihnen gesagt, dass tatsächlich besser nichts los gewesen wäre als diese Art von Fankurvenabgrund ertragen zu müssen – das braucht im Amateursport wirklich niemand.

Der Stolz eines Vaters

Bliebe zum Abschluss der Hallenfußballsaison der Aktiven noch diese kleine Anekdote. Nach dem Turnier der Verbandsgemeinden Herrstein/Rhaunen erreichte die Sportredaktion ein Schreiben. Der Verfasser monierte darin, dass die Leistung von Bundenbachs Spielertrainer Frank Vogt nicht genügend beziehungsweise sogar überhaupt nicht gewürdigt worden sei, angesichts der Tatsache , dass „Paule“, wie ihn seine Freunde und Mitstreiter nennen, schon 47 Jahre alt sei. Echte Empörung war herauszulesen – und der große Stolz eines Vaters auf seinen Sohn.

Er war auch mit 47 Jahren noch am Hallenball: Frank „Paule“ Vogt, der Spielertrainer des SV Bundenbach.

Foto: Joachim Hähn

Theo Vogt hatte uns geschrieben – und der mittlerweile fast Achtzigjährige hatte recht. Fußballer, die mit Mitte 40 noch mit den „Jungen“ mithalten oder dem Spiel sogar noch ihren Stempel aufdrücken, müssen tatsächlich eine besondere Würdigung erfahren. Das, lieber Theo Vogt, will ich hier nachholen und den letzten Satz Deines Schreibens zitieren, in dem Du klarstellst: „Sportler wie Martin Mayer und Frank Vogt haben bei der Berichterstattung über den Hallenfußball wegen ihres Alters eine namentliche Würdigung verdient!“ Also „Paule“, Daumen hoch für Deine fußballerische Leistung und Deinen Vater!