Murat Yasar vergleicht Spiele bei der Stadtmeisterschaft mit Kopfballtrainingseinheiten

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Sichtlich enttäuscht schlappten die Fußballer des SC Idar-Oberstein vom Spielfeld in Richtung Kabinentrakt, nachdem sie im Halbfinale gegen den Bollenbacher SV eine 2:3-Niederlage hatten einstecken müssen. Enttäuschend war aber auch die Leistung, die das Team um Kapitän Andre Thom in der Endrunde abgeliefert hatte. „Das war sicherlich nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Der dritte Platz ist nicht zufriedenstellend“, bemängelte Trainer Murat Yasar.